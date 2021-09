Polak z Serie B chce grać w reprezentacji Sousy. "Mam większe umiejętności"

Filip Jagiełło trafił do Serie A dwa lata temu, gdy został sprzedany z Zagłębia Lubin za 1,5 miliona euro. Po jednym sezonie w Genoi został wypożyczony do Brescii, która występuje w Serie B. Początek rozgrywek ma znakomity - w trzech meczach zdobył dwa gole i zanotował asystę, a jego zespół prowadzi w tabeli Serie B.

Jagiełło: Nie uważam, że jestem gorszy od pozostałych zawodników

Polski pomocnik był w poniedziałek gościem programu "Polacy pod lupą" w Kanale Sportowym, gdzie zdradził, że liczy na powołanie do kadry Paulo Sousy. - Mam ambicje i bardzo chciałbym zostać powołany do kadry. W środku pola jest duża konkurencja. Nie wiem, czy trener Sousa bacznie obserwuje Serie B. Nie uważam, że obecnie jestem gorszy od pozostałych zawodników - powiedział Jagiełło.

- Przez ostatnie 2,5 roku wykonałem duży krok do przodu. Brescia to klub, który jest szanowany we Włoszech. Ja się cały czas rozwijam i mam z tyłu głowy powołanie do drużyny narodowej - dodał Jagiełło.

Jak sam przyznał, uważa, że ma większe umiejętności od zawodników powoływanych do reprezentacji Polski przez Paulo Sousę. - Na ten moment to może się nie wydarzyć, bo selekcjoner ma inne pomysły i stawia na innych zawodników. Ja jednak uważam, że mam od niektórych z nich większe umiejętności - zakończył Jagiełło.

Jagiełło najbliższą szansę na otrzymanie powołania od Paulo Sousy będzie miał już w październiku. Wówczas reprezentacja Polski spotka się na zgrupowaniu przed dwoma meczami eliminacyjnymi do mistrzostw świata w Katarze. Polacy 9 października zagrają w Warszawie z San Marino, a trzy dni później na wyjeździe zagrają z Albanią.