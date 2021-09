Tak Kamil Glik zareagował na oskarżenia o rasizm. Tłumaczy to jednym zdaniem

Pod koniec pierwszej połowy środowego meczu Polska - Anglia (1:1), Kamil Glik złapał za brodę Kyle'a Walkera, a po gwizdku sędziego oznaczającym przerwę, między zawodnikami doszło do przepychanek. Glik oraz Harry Maguire zostali ukarani żółtymi kartkami, jednak na tym sprawa się nie skończyła. Anglicy oskarżyli Glika o rasistowskie zachowanie. Polski obrońca miał wykonywać gesty "naśladujące małpę". Incydent został zgłoszony sędziom i delegatom.

"Glik śmieje się z tych wszystkich podejrzeń"

Dziennikarz Krzysztof Stanowski w programie "Stan Futbolu" zdradził, jak Kamil Glik reaguje na oskarżenia Anglików.

- Pisałem wczoraj z Kamilem Glikiem. On śmieje się z tych wszystkich podejrzeń. Twierdzi, że na stadionie jest tyle kamer i mikrofonów, że gdyby rzeczywiście wykonywał jakieś rasistowskie gesty w stronę zawodników angielskich, to na pewno któraś kamera by to złapała. Kamil się tym zamieszaniem w ogóle nie przejmuje. Uważa te reakcje Anglików za śmieszne - powiedział Krzysztof Stanowski.

Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związki Piłki Nożnej stanął w obronie Kamila Glika. - Stoimy murem za Kamilem Glikiem po bezpodstawnych atakach angielskich piłkarzy. Na takie sytuacje nie ma zgody. Kamil wielokrotnie udowadniał swoją klasę zarówno na boisku, jak i poza nim. Jest wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o charakter i wolę walki - napisał Cezary Kulesza, na swoim profilu na Twitterze.

