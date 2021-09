Ojciec Krychowiaka uderza w Paulo Sousę. "Wiedział, że nie obejmuje Brazylii"

Paulo Sousa przed meczem z Anglią w eliminacjach do mistrzostw świata udzielił wywiadu "Daily Mail", gdzie ocenił potencjał i wskazał problemy reprezentacji Polski. - Chcemy rywalizować z najlepszymi, ale zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy na tym samym poziomie, co Anglia. Jeśli im wypadnie jeden zawodnik, to jest dwóch-trzech innych graczy na tym samym poziomie. Tutaj jest tylko Robert. Jest duża różnica między Lewandowskim a resztą piłkarzy. Staramy się sobie z tym radzić - powiedział trener biało-czerwonych.

Sousa chyba wiedział, że nie obejmuje Brazylii

Po remisie 1:1 z Anglią, do słów Paulo Sousy odniósł się Edward, ojciec Grzegorza Krychowiaka w rozmowie z "Faktem". - Grzesio nigdy, przez całą karierę, nie krytykował żadnego ze szkoleniowców. Nawet w rozmowach z najbliższymi. Zawsze oddaje przełożonym szacunek. Ale choć tego nie powiedział, to chyba, zresztą podobnie jak reszta chłopaków, mógł się dziwnie poczuć, kiedy selekcjoner na konferencji prasowej przed Anglią powiedział, że ma w drużynie tylko jednego klasowego piłkarza - powiedział Edward Krychowiak.

Zwrócił również uwagę, że Sousa nie powinien mówić takich słów publicznie. - Nawet jeśli tak naprawdę myśli, to powinien to oznajmić piłkarzom w szatni, a nie publicznie. Tu obecny trener powinien brać przykład z Adama Nawałki, który nigdy nie powiedział choćby jednego słowa na żadnego z zawodników. Zawsze stał za nimi murem. Podpisując kontrakt Sousa chyba wiedział, że nie obejmuje Brazylii. Jaką drużynę masz, taką graj i tyle - dodał Edward Krychowiak.

Zdradził również, jak Krychowiak przeżywał krytykę, jaka spadła na niego po nieudanych występach na mistrzostwach Europy. - Nie było mu przyjemnie... Tym bardziej że oddaje reprezentacji wszystkie swoje siły i całe serce. Syn od małego nie należy do ludzi, którzy by się żalili, okazywali słabość, ale widać było, że to w nim siedzi, boli go - ojciec Grzegorza Krychowiaka.