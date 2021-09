"Guardian" podczas meczu Polska - Anglia: Celowo wyszukują wyglądających najbardziej aryjsko?

Sol Campbell, były reprezentant Anglii, ostrzegał brytyjskich kibiców przed Euro 2012, by nie przyjeżdżali do Polski, bo mogą zostać ofiarą rasizmu. Okazuje się, że podobne nastroje nadal panują wśród Anglików, co pokazuje wpis, który pojawił się w pisemnej relacji z meczu Polska - Anglia (1:1).

- Operator kamery w dalszym ciągu kieruje obiektyw na dzieci wśród kibiców. Nie wiem, czy celowo wyszukują młodych ludzi wyglądających najbardziej aryjsko, czy wszystkie dzieci w Warszawie są blondynami. W każdym razie John Stones wygląda na gotowego do powrotu do gry - taki wpis opublikował dziennik "Guardian" podczas swojej relacji z meczu Polska - Anglia.

Polska - Anglia (relacja pisemna) Guardian

Ale przecież to niejedyny moment ze środowego spotkania, który wzbudził kontrowersje. W trakcie meczu z Anglią Kamil Glik wszedł w utarczkę z angielskimi obrońcami, co doprowadziło później do poważnej awantury w trakcie zejścia do szatni. Po spotkaniu Anglicy oskarżyli obrońcę Benevento o atak na tle rasistowskim, czym zajęła się już FIFA.

Jak udało się ustalić portalowi WP SportoweFakty, polski obrońca miał wykonać w kierunku Anglika tak zwany "monkey gesture", czyli po prostu zaczął naśladować małpę. Całą sytuację miał zauważyć właśnie Harry Maguire, który od razu doskoczył do Glika.

Kulesza broni Glika

Kamil Glik stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom, co po spotkaniu przekazał rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. W podobnym tonie całą sprawę skomentował także Cezary Kulesza. - Z tego, co mi wiadomo, jest to absolutna nieprawda. Anglicy mieli skarżyć się sędziemu pod koniec pierwszej połowy, ale to oczywista bzdura. Zawsze prezentujemy postawę fair play oraz wspieramy walkę z rasizmem na każdym polu - podkreślił nowy prezes PZPN.