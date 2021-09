Tak Paulo Sousa motywował Polaków przed meczem z Anglią. Jest nagranie z odprawy [WIDEO]

Reprezentacja Polski zremisowała w środę z Anglią 1:1 w spotkaniu eliminacji mistrzostw świata w Katarze. Polacy zaprezentowali się bardzo dobrze i postawili bardzo twarde warunki faworyzowanej drużynie gości. W pierwszej połowie meczu nie dali im oddać nawet jednego strzału na bramkę.

W drugiej niestety nie wyglądało to już tak dobrze i Anglicy objęli prowadzenie po przepięknym strzale Harry'ego Kane'a. Nasi kadrowicze potrafili jednak na to odpowiedzieć i po świetnej akcji w doliczonym czasie gry bramkę głową zdobył Damian Szymański.

Na kanale "Łączy nas piłka" na YouTube udostępniono w piątek kolejny vlog ukazujący kulisy środowego meczu z Anglią. Około 9. minuty nagrania widać jedną z odpraw przedmeczowych Paulo Sousy, na której selekcjoner jest zaskakująco pewny siebie.

- Jest to typowy mecz, w którym trzeba się bardzo dobrze bawić. Wypełniony stadion, jesteście w dobrej formie. Strzelamy bramki jak szaleni, zawsze je strzelamy. Strzeliliśmy u nich, strzelimy też tutaj. Nie mam żadnych wątpliwości - podkreślał Sousa. - Energia, którą przekazujecie podczas meczów i treningów, pokazuje, że jesteście tego pewni. Trzymajcie tę energię i myślcie o zwycięstwie. Bądźmy gotowi - jako drużyna. Z szybkością, z energią, pozytywnie, by pchać drużynę do samego końca - dodał.

Kolejne spotkania w ramach eliminacji mistrzostw świata w Katarze reprezentacja Polski rozegra już za miesiąc. Najpierw 10 października Polacy zmierzą się na Stadionie Narodowym z San Marino, a trzy dni później zagrają z Albanią na wyjeździe.