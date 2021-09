"Każdy niech popatrzy na Polskę. Fantastyczne" - Stan Collymore stawia Polaków za wzór

Reprezentacja Polski zremisowała z Anglią 1:1 w hicie grupy I w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze. W pierwszej połowie Polacy prezentowali się bardzo dobrze, nie pozwalając rywalom na zbyt wiele. W drugiej części spotkania to Anglicy mieli przewagę i udokumentowali ją w 72. minucie, kiedy bramkę z dystansu zdobył Harry Kane. Polacy nie poddali się i w samej końcówce uratowali jeden punkt. Miękkie dośrodkowanie Roberta Lewandowskiego na gola zamienił Damian Szymański, wprawiając ponad 50 tysięcy kibiców na Stadionie Narodowym w ekstazę.

Były angielski kadrowicz pochwalił Polaków. Stawia ich za wzór

Polacy po tym spotkaniu zasłużyli na pochwały, a jednym z obserwatorów, na których gra Polaków zrobiła wrażenie jest były piłkarz Premier League i reprezentacji Anglii, Stan Collymore. Anglik zwrócił uwagę na ostatnie minuty przed bramką Polaków. "Każda drużyna na każdym poziomie, która chce zobaczyć, jak się ustawiać, utrzymać presję, wykonywać dobre zagrania i poruszać się na małej przestrzeni, niech popatrzy na Polskę 2-3 minuty przed bramką. Fantastyczna presja i wykonanie" – napisał Anglik.

Collymore w innych wpisach również odnosił się do dobrej gry gospodarzy. Dodał chociażby, że Polska zasłużyła na bramkę, patrząc na to, jak wyglądało ostatnie pięć minut meczu. "Polska jest wytrwała, zorganizowana i stwarza realne zagrożenie" – napisał w innym tweecie dodając jednak, że nie jest to drużyna z czołówki i Anglicy powinni mocniej nacisnąć. Po meczu zasugerował, że tak kończą się mecze, w których nie są podejmowane odpowiednie decyzje taktyczne, jak na przykład zmiany przeprowadzane po to, aby ukraść trochę czasu. Według Collymore'a, Gareth Southgate musi zdawać sobie z tego sprawę.

Polacy walczą o awans na mundial. Wkrótce kluczowe mecze

Po sześciu meczach w eliminacjach do mistrzostw świata Polacy zajmują trzecie miejsce. Przed zespołem Paulo Sousy pozostały mecze z San Marino (9.10), Albanią (12.10), Andorą (12.11) i Węgrami (15.11). Dla porównania Węgrzy mają do zagrania jeszcze mecze m.in. z Albanią, Anglią i nami, a Albania m.in. z Węgrami, nami i Anglią. Tym samym to Polacy mają do rozegrania jeszcze dwa mecze z najsłabszymi zespołami grupy, gdy ich bezpośredni rywale w walce o miejsce w barażach tylko jeden.

