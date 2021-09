Fani i media w Grecji zachwycone golem Szymańskiego. "Oferta z lepszej ligi?"

– Gol Damiana rozgrzał greckie media – mówi Sport.pl Dimitris Vergos, dziennikarz gazzetta.gr. – Sportowe serwisy umieściły wideo z golem wysoko, AEK także pogratulował swojemu piłkarzowi w mediach społecznościowych. Ale Damian na wszystkie gratulacje zasłużył. To, czego dokonał, jest po prostu wielkie. Wbić gola Anglii to wspaniała historia, o której mnóstwo się w Grecji mówi – dodaje.

Szymański trafił do bramki w doliczonym czasie, a po chwili stadion wybuchł w ekstazie. "Gdy piłka wpadła do siatki, cały sztab reprezentacji biegł do narożnika razem z piłkarzami: rezerwowi, rzecznik prasowy, asystenci Paulo Sousy, fizjoterapeuci. Wszyscy w szale" – pisał w swoich spostrzeżeniach dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak.

Grecki dziennikarz: Fani Szymańskiego uwielbiają

To historia tym bardziej wyjątkowa, że Szymański przyjechał na zgrupowanie niemal w ostatniej chwili, w miejsce kontuzjowanych graczy. A dwa, że na murawę wszedł dopiero na ostatnie 20 minut. Zresztą do tej pory – choć powoływał go jeszcze Adam Nawałka – zagrał w kadrze ledwie sześć razy.

– Wiem, że Damian po przyjściu do Aten pragnął dostać powołanie do kadry i z tą myślą pracował – mówi nam Vergos. – Fani AEK bardzo szanują Szymańskiego – twierdzi. – Za co? Przede wszystkim za agresywną grę w środku pola. Damian biega od pola karnego do pola karnego i jest prawdziwym fighterem, który ciągle naciska na rywala. A to, że walczy do ostatniej minuty meczu, fani uwielbiają.

– Jeśli chodzi o atuty czysto sportowe, to z pewnością Damian umie zagrać dokładną, długą piłkę do napastników. Musi za to poprawić wykończenie akcji. Dość często wbiega w pole karne, ale nie zawsze kończy się to udanym strzałem – dodaje.

Szymański do Aten trafił w styczniu 2020 r. Wcześniej występował w Achmacie Groznym. Do stolicy Grecji najpierw był wypożyczony, a po pół roku przeprowadził się na stałe, z AEK związał się umową na cztery lata.

Szymański z Aten do lepszej ligi? To możliwe

Do tej pory zagrał w 50 meczach, strzelił pięć goli. Wyhamowały go jednak i koronawirus, i późniejsza kontuzja. – Z tego, co się orientuję, jego kontrakt jest bardzo dobry, obowiązuje do 2024 r., a sam piłkarz w Atenach jest zwyczajnie szczęśliwy – twierdzi Vergos. – Tego lata klub dokonał przebudowy (zeszły sezon skończył jako trzeci – red.), zatrudnił wielu nowych graczy. Rywalizacja będzie ogromna, zwłaszcza że w kolejnym sezonie drużyna przenosi się na nowoczesny stadion, zawodnicy będą chcieli tu zostać. Ale Szymański ma na tyle jakości, by ugruntować pozycję w drużynie i zostać w Atenach na dłużej. Choć, kto wie, może pojawi się dla niego oferta z lepszej ligi? AEK wykupił go z Groznego za 1,5 mln euro, ma więc szansę zarobić na nim bardzo dobre pieniądze – kończy Vergos.