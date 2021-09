Michał Listkiewicz nie wierzy w oskarżenia Anglików. "Musiałby dać czerwoną kartkę"

Środowy mecz Polska - Anglia wzbudzał wiele emocji nie tylko na boisku. Pod koniec pierwszej połowy doszło do starcia pomiędzy Kamilem Glikiem a Kylem Walkerem, które zakończyło się przepychankami pomiędzy zawodnikami obu ekip.

Choć wydawało się, że to zdarzenie, jakich wiele na piłkarskich boiskach, to Anglicy oskarżyli polskich piłkarzy o rasizm, a przede wszystkim Kamila Glika. Jak zdradził rzecznik PZPN, reprezentanci Anglii w czasie przerwy zaczęli naciskać na sędziego i zrobili awanturę. Z tego powodu druga połowa meczu została opóźniona. Nagranie z meczu ma zostać przeanalizowane, a każda tego typu sprawa trafia do Komisji Dyscyplinarnej.

- Nie mamy w drużynie rasistów, ale musiałem chłopaków w przerwie zapytać, co się działo na boisku. Nikt niczego rasistowskiego nie powiedział. Zresztą, wspominaliśmy piłkarzom, że muszą się pilnować, bo Anglicy szukają każdej najmniejszej zaczepki i idą z nią do sędziego - powiedział Jakub Kwiatkowski.

Po stronie Kamila Glika stanął były prezes PZPN Michał Listkiewicz. - Jeśli chodzi o rasizm, FIFA jest tutaj wyczulona i rygorystyczna. Nie wierzę jednak, że Kamil dopuścił się czegoś takiego, więc oskarżenia Anglików na 99,9 procent są bezpodstawne. Czasem piłkarze prowokują się przekleństwami, przykrymi słowami na temat rodziny, wyglądu itd. Coś na rzeczy na pewno jest, bo rzadko się zdarza, że zawodnicy nieomal biją się, schodząc do szatni. Natomiast, podkreślę jeszcze raz, nie wierzę, że chodzi tu o rasizm - przyznał w rozmowie WP Sportowe Fakty.

Będący w przeszłości arbitrem Listkiewicz wyjaśnił także, co powinien zrobić sędzia w sytuacji, gdy na boisku dochodzi do rasizmu. - Sędzia na pewno nie napisał w protokole, że Glik zachował się rasistowsko, bo sam by się pogrążył. Gdyby był świadkiem rasizmu, musiałby od razu dać Kamilowi czerwoną kartkę, a nic takiego nie miało miejsca. Glik został więc ukarany za szarpaninę i taka informacja widnieje najpewniej w raporcie sędziego. Anglicy mogą oczywiście składać protesty czy zażalenia. Moim zdaniem nie mamy jednak wielkich powodów do niepokoju - podsumował.