Kapitalna passa reprezentacji Polski! Takiej nie miała nawet kadra Nawałki

Paulo Sousa stara się zmieniać kadrę. Biało-czerwoni tracą pod jego wodzą tracą bardzo dużo bramek. Czyste konto udało się zachować tylko w meczu z Andorą w el. MŚ. Od tego czasu w każdym z dziewięciu spotkań Polska dopuszczała do straty przynajmniej jednego gola. Z drugiej strony piłkarze reprezentacji są niezwykle skuteczni pod bramką rywali.

Podczas kadencji Portugalczyka jeszcze nie zdarzyło się spotkanie, aby piłkarze nie pokonali choćby raz bramkarza rywali. W sumie Polska ma na koncie już 11 spotkań z rzędu z golem pod wodzą Sousy, a jeśli doliczymy do tego jeszcze jeden mecz, gdy funkcję selekcjonera pełnił Jerzy Brzęczek, to seria wydłuża się aż do dwunastu spotkań.

Znakomita passa rozpoczęła się w przegranym 1:2 meczu z Holandią w Lidze Narodów, który został rozegrany w listopadzie 2020 roku. Wówczas jedyną bramkę dla Polski zdobył Kamil Jóźwiak.

Poniżej wszystkie mecze Polski z co najmniej jednym strzelonym golem:

18 października 2020: Polska - Holandia 1:2

25 marca 2021: Węgry - Polska 3:3

28 marca 2021: Polska - Andora 3:0

31 marca 2021: Anglia - Polska 2:1

1 czerwca 2021: Polska - Rosja 1:1

8 czerwca 2021: Polska - Islandia 2:2

14 czerwca 2021: Polska - Słowacja 1:2

19 czerwca 2021: Hiszpania - Polska 1:1

23 czerwca 2021: Szwecja - Polska 3:2

2 września 2021: Polska - Albania 4:1

5 września 2021: San Marino - Polska 1:7

8 września 2021: Polska - Anglia 1:1

Co więcej, jest to najlepsza taka seria dla Polski od 2005 roku, kiedy to czternaście spotkań z rzędu kończyła z przynajmniej jednym strzelonym golem za kadencji Pawła Janasa, począwszy od lutego 2005 roku i meczu przegranego 1:3 z Białorusią, aż do 16 listopada 205 roku, kiedy Polska pokonała 3:1 Estonię.

Co ciekawe, Adam Nawałka, który pełnił funkcję selekcjonera w latach 2013-18 może się pochwalić tylko 10 kolejnymi meczami z przynajmniej jedną zdobytą bramką.

Reprezentacja Polski wciąż walczy o miejsce gwarantujące awans do turnieju mistrzostw świata w Katarze. Kolejne zgrupowanie kadry odbędzie się na początku października. Wtedy w eliminacjach MŚ biało-czerwoni zagrają z San Marino (9 października) i Albanią (12 października). Obecnie biało-czerwoni zajmują trzecie miejsce w grupie I z 11 punktami i tracą jeden punkt do drugiej Albanii i pięć do pierwszej Anglii.