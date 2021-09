Zbigniew Boniek atakuje. "Hipokryzja totalna. Najpierw klękają, a potem..."

Zgodnie z przypuszczeniami Anglicy uklęknęli przed meczem na znak walki z rasizmem, a polscy kibice zareagowali gwizdami. Wcześniej jednak bili brawo, gdy Anglicy śpiewali hymn - pisał Dawid Szymczak z portalu Sport.pl, który był na meczu Polska - Anglia na Stadionie Narodowym (1:1).

Angielscy piłkarze od kilku miesięcy przed każdym meczem klęczą na jedno kolano w ramach akcji antyrasistowskiej "Black Lives Matter". Tak też było na Stadionie Narodowym przed spotkaniem z Polską. Polscy kibice wygwizdali ten gest. Gdy Anglicy klęczeli, polscy piłkarze wskazali palcami na naszyty na koszulkach napis "RESPECT". Identyczny gest wykonali przed marcowym meczem na Wembley. Wymownie na te gwizdy zareagował Lewandowski, który wydawał się zdegustowany takim zachowaniem.

Angielskie media podkreślały, że na Stadionie Narodowym była wrogość ze strony polskich kibiców. - To była naprawdę wroga reakcja widowni na klęknięcie Anglików. Polscy piłkarze zdecydowali się tego nie robić. Wojciech Szczęsny wykonał wielki gest w kierunku trybun, bo uszanował angielski hymn przed pierwszym gwizdkiem sędziego - napisał John Murray, komentator "BBC Radio 5 Live".

Dużo było buczenia w kierunku angielskich piłkarzy, którzy klęknęli przed pierwszym gwizdkiem. Wygląda na to, że kontrowersyjny antyrasistowski gest jest przedmiotem sporu też w Polsce - dodał brytyjski dziennik "Daily Mail".

Pod koniec pierwszej połowy meczu doszło do przepychanki głównie z Kyle'a Walkera i Kamila Glika. Polacy wykonywali rzut wolny, walka jeszcze się zaostrzyła. Kamil Glik przepychał się w polu karnym z Kylem Walkerem, a powtórki pokazały, że w pewnym momencie złapał go za brodę. Glik często wdawał się tego wieczoru w przepychanki - również słowne.

"Glika i Walkera rozdzielił sędzia. Z rzutu wolnego nic nie wyszło i kilkanaście sekund później skończyła się pierwsza połowa. Wtedy doszło do kolejnych przepychanek, za które Glik i Maguire zostali ukarani żółtymi kartkami. Po około dwóch minutach zawodnicy zeszli z boiska" - napisał Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Teraz do zachowania Kyle'a Walkera odniósł się były prezes PZPN Zbigniew Boniek, nawiązując najpierw do jego klękania przed meczem z Polską, a potem do przepychanki między nim, a Kamilem Glikiem. - Najpierw klękają a potem Walker z pogardą patrzy na Kamila Glika i nie chce podać Kamilowi ręki….. hipokryzja totalna, od tego się zaczęło - napisał Boniek, który swoim wpisem wywołał burzę w mediach społecznościowych.

Reprezentacja Polski wciąż walczy o miejsce gwarantujące awans do turnieju mistrzostw świata w Katarze. Kolejne zgrupowanie kadry odbędzie się na początku października. Wtedy w eliminacjach MŚ biało-czerwoni zagrają z San Marino (9 października) i Albanią (12 października).