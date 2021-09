Burza po meczu! Anglicy oskarżają Polaków o rasizm. Natychmiastowa reakcja PZPN

Cały mecz Polska - Anglia był niezwykle energetyczny i zacięty, ale pod koniec pierwszej połowy, gdy Polacy wykonywali rzut wolny, walka jeszcze się zaostrzyła. Kamil Glik przepychał się w polu karnym z Kylem Walkerem, a powtórki pokazały, że w pewnym momencie złapał go za brodę. Glik często wdawał się tego wieczoru w przepychanki - również słowne. Choćby Jack Grealish usłyszał od niego "f**k off".

Glika i Walkera rozdzielił sędzia. Z rzutu wolnego nic nie wyszło i kilkanaście sekund później skończyła się pierwsza połowa. Wtedy doszło do kolejnych przepychanek, za które Glik i Maguire zostali ukarani żółtymi kartkami. Po około dwóch minutach zawodnicy zeszli z boiska. Co było dalej?

"Nie mamy rasistów w drużynie. Nikt niczego rasistowskiego nie powiedział"

- Podczas przerwy Anglicy zaczęli mówić sędziemu, że nasi piłkarze rasistowsko ich obrażają. Zaczęli naciskać na sędziego, zrobili awanturę. Ich reakcja była zdecydowanie przesadzona. Owszem, wszyscy widzieli, że doszło do przepychanki, małej szarpaniny, ale nie było tam żadnych rasistowskich odzywek. Zrobiło się z tego zamieszanie, dlatego druga połowa zaczęła się z opóźnieniem. Delegat FIFA zamknął temat, przypominając, że jest nagranie z meczu, więc zostanie przeanalizowane - opowiada Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN i team manager polskiej kadry.

- Nie mamy w drużynie rasistów, ale musiałem chłopaków w przerwie zapytać, co się działo na boisku. Nikt niczego rasistowskiego nie powiedział. Zresztą, wspominaliśmy piłkarzom, że muszą się pilnować, bo Anglicy szukają każdej najmniejszej zaczepki i idą z nią do sędziego - mówi Kwiatkowski.

Anglicy zbierają dowody, Polacy są spokojni. "Najważniejszy jest raport sędziego i delegata"

Po meczu selekcjoner Gareth Southgate, w rozmowie z "Daily Express", powiedział: - Zmierzymy się z tym, co wydarzyło się boisku. Pojawił się raport i musimy dowiedzieć się trochę więcej o tym, co się stało. W tej chwili wciąż zbieramy wszystkie dowody, więc nie ma sensu bym dalej spekulował.

Głos w tej sprawie zabrał też Harry Kane. - Był incydent tuż przed przerwą i został on zgłoszony sędziom. Podobno było to coś, co zostało zrobione, a nie powiedziane - stwierdził kapitan Anglików.

- Najważniejszy jest raport sędziego i delegata. Jeśli jakaś sprawa trafia do komisji dyscyplinarnej i zostaje wszczęte postępowanie, to do federacji trafia komunikat z prośbą o wyjaśnienie i ustosunkowanie się. Na razie niczego takiego nie dostaliśmy, ale minęło mało czasu. FIFA działa nieco wolniej od UEFA - podaje rzecznik PZPN.

Reprezentacja Anglii zremisowała z Anglią 1:1. W trzech wrześniowych meczach zdobyła siedem punktów i pozostała wiceliderem grupy eliminacyjnej mistrzostw świata.

