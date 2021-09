Robert Lewandowski goni lidera. Ale wśród najlepszych jest też inny Polak

Robert Lewandowski w meczu z Anglikami gola nie strzelił, ale miał asystę przy wyrównującym trafieniu. To właśnie 32-letni napastnik w drugiej minucie doliczonego czasu gry pięknie dośrodkował do Damiana Szymańskiego, a pomocnik reprezentacji Polski zdobył gola i biało-czerwoni zremisowali 1:1.

Lewandowski na podium

Była to trzecia asysta Roberta Lewandowskiego w tych eliminacjach do mistrzostw świata. 32-letni napastnik wciąż ma za to sześć bramek. Trafiał w zremisowanym, wyjazdowym meczu z Węgrami 3:3, wygranym 4:1 u siebie z Albanią i po dwa razy w starciach z Andorą (3:0) i w San Marino (7:1). Taki dorobek bramkowy daje Lewandowskiemu obecnie trzecie miejsce wśród najskuteczniejszych zawodników eliminacji, ex-aequo z reprezentantem Izrealu - Eranem Zahavim. Więcej goli zdobyli tylko dwaj piłkarze: Holender Memphis Depay oraz Serb Aleksandar Mitrović. Depay, tak jak Lewandowski, również miał już trzy asysty.

Tuż za Polakiem aż czterech piłkarzy ma pięć goli. Wszyscy to jedni z najlepszych napastników świata: Belg Romelu Lukaku, Francuz Antoine Griezmann, Norweg Erling Haaland i Anglik Harry Kane. Co ciekawe, w "10" najskuteczniejszych jest również inny polski napastnik - Adam Buksa. 25-letni zawodnik strzelił dotychczas cztery bramki. Na wtorkowym pojedynku z Anglią oglądali go skauci angielskiego Leicester.

Najskuteczniejsi piłkarze eliminacji do mistrzostw świata: