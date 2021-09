Szalona sytuacja w grupie D. Kto poleci na mundial? Kto zagra w barażach? Ależ walka

Do dwustopniowych baraży wejdą wszystkie zespoły z drugich miejsc oraz dwaj najwyżej sklasyfikowani wygrani grup z Ligi Narodów (jeśli oczywiście nie awansują bezpośrednio). 12 drużyn zostanie podzielonych na ekipy rozstawione i nierozstawione na podstawie bilansów z wyłączeniem meczów z najsłabszym rywalem w grupach sześciozespołowych. Dodatkowo zespołu, które awansują z Ligi Narodów, na pewno nie będą rozstawione.

Eliminacje MŚ 2022. Jak wygląda sytuacja w grupach? Kto ma największe szanse na awans?

Najciekawsza sytuacja w kontekście walki o miejsce gwarantujące grę w barażach jest w grupie D, gdzie właściwie wszystkie drużyny mogą wywalczyć szanse gry w dalszym etapie eliminacji MŚ. Pewna swojej pierwszej pozycji jest Francja, która z 12 punktami prowadzi w tabeli. Drugie i trzecie miejsce zajmują natomiast Ukraina i Finlandia (obie 5 pkt), a za nimi znajdują się Bośnia i Hercegowina oraz Kazachstan (po 3 pkt). To właśnie między tymi czterema drużynami odbędzie się w najbliższych miesiącach walka o drugie miejsce w tabeli.

Pewni awansu do kolejnego etapu mogą być Serbowie (11 pkt), którzy zajmują drugie miejsce w grupie A. Choć do rozegrania zostały im jeszcze trzy mecze, w dwóch zmierzy się z Luksemburgiem i Azerbejdżanem, które nie sprawiły drużynie problemów w pierwszych starciach. Liderem jest Portugalia, która ma na koncie 13 pkt.

W grupie B walka o miejsce w barażach mistrzostw świata w Katarze będzie się toczyła głównie między Grecją (3. miejsce; 6 pkt) a Szwecją (2. miejsce, 9 pkt). Najbliższe spotkania będą kluczowe w kontekście klasyfikacji końcowej. W bezpośrednim starciu lepsi okazali się Grecy (2:1), jednak Szwedzi będą mieli szansę odegrać się im już w październiku. Na pierwszym miejscu w tej grupie jest natomiast Hiszpania z 13 punktami na koncie.

Podobnie sytuacja wygląda w grupie C, gdzie Włosi odskoczyli rywalom (14 pkt), a Irlandia Północna i Bułgaria (po 5 pkt) będą się starały wyprzedzić drugą w tabeli Szwajcarię (8 pkt). W grupie E za plecami Belgów (16 pkt) toczy się równa walka pomiędzy Walią a Czechami (obie ekipy mają po 7 pkt). W grupie F Dania ma zdecydowanie najbardziej komfortową sytuację. Reprezentacja wygrała wszystkie sześć spotkań z bilansem bramek 22:0 i ma przewagę siedmiu punktów nad wiceliderem, którymi są Szkoci (11 pkt). Ekipa z Wysp Brytyjskich nie jest jednak pewna awansu do kolejnej fazy eliminacji, gdyż trzeci Izrael ma na koncie 10 pkt.

Dokładnie taki sam dorobek punktowy, jak 2. i 3. miejsce w grupie F mają Armenia i Rumunia w ostatniej grupie eliminacji MŚ. Tuż za nimi znajduje się jednak Mołdawia, która do miejsca dającego awans do barażów traci dwa punkty.

W grupie H Chorwacja i Rosja z kolei wydają się być spokojne swoich miejsc (1. i 2.), ponieważ to między nimi będzie się toczyła walka o to, kto awansuje bezpośrednio, a kto będzie musiał walczyć w barażach. Obie reprezentacje mają na swoim koncie 13 punktów, cztery więcej od trzeciej w tabeli Słowacji. Nieco trudniejsze zadanie czeka Holendrów i Norwegów (1. i 2. miejsce w grupie G). Wszystko przez Turcję, która ma tylko jedno zwycięstwo mniej i dwa punkty straty do głównych rywali.

Eliminacje MŚ 2022. Liderzy i wiceliderzy poszczególnych grup:

Grupa A: Portugalia, Serbia

Grupa B: Hiszpania, Szwecja

Grupa C: Włochy, Szwajcaria

Grupa D: Francja, Ukraina

Grupa E: Belgia, Czechy

Grupa F: Dania, Szkocja

Grupa G: Holandia, Norwegia

Grupa H: Chorwacja, Rosja

Grupa I: Anglia, Albania

Grupa J: Niemcy, Armenia

Polska. Jak wygląda realna tabela eliminacji MŚ 2022?

Według oficjalnej tabeli reprezentacja Anglii pozostaje liderem grupy I z 16 punktami. Na drugim miejscu znajduje się Albania, mająca na koncie 12 punktów, a trzecią lokatę okupują Polacy z 11 punktami. Obraz jest jednak w tym przypadku nieco zamazany, ponieważ Albania i Węgry rozegrały o jeden mecz więcej z San Marino lub Andorą.

Dlatego zakładając, że cała czwórka walcząca o awans i miejsce w barażach - czyli Anglia, Polska, Albania i Węgry - wygra mecze z Andorą i San Marino, to tabela wygląda już zgoła inaczej. Niezmiennie prowadzi w niej Anglia, która zgromadziła 10 punktów. Zespół Paulo Sousy w "realnej" tabeli ma na koncie pięć punktów po remisach z Anglią oraz Węgrami, a także wygranej 4:1 z Albanią. Polska ma lepszy dorobek punktowy i zdecydowanie lepszy bilans bramkowy od Albańczyków (3 pkt) oraz Węgrów (1 pkt).