SKRÓT meczu Polska - Anglia. Szokujący bohater i genialny Lewandowski [WIDEO]

Reprezentacja Polski długo broniła się przed Anglią, ale mur został rozbity w 72. minucie spotkania. Wtedy Jakub Moder stracił piłkę w środku pola, a Kyle Walker zagrał do Harry'ego Kane'a, który był bez krycia na 20. metrze. Kapitan Anglików uderzył na bramkę Polaków na tyle precyzyjnie, że Wojciech Szczęsny nie zdołał nawet dotknąć odchodzącej piłki.

W 91. minucie Damian Szymański, szokujący bohater meczu, wykorzystał dośrodkowanie Roberta Lewandowskiego. Mówiąc o tym trafieniu nie można pominąć zwodu Jakuba Modera, który mijając Kyle'a Walkera stworzył Polakom szansę. Dodajmy, że remis na Stadionie Narodowym w Warszawie to kolejne domowe starcie bez porażki. Nasza reprezentacja nie przegrała meczu na tym obiekcie od marca 2014 roku.

- Zasłużony, dobrze wypracowany punkt. Myślę, że to był uczciwy wynik. Odzwierciedlał to, co oba zespoły pokazały na boisku. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Mieliśmy wiele sytuacji, w których udało nam się zdobywać przestrzeń, w których udało nam się wypracować dośrodkowanie. Było dużo sytuacji dwóch na dwóch, albo jeden na jednego - powiedział po meczu selekcjoner reprezentacji Polski, Paulo Sousa.

Reprezentacja Anglii wciąż utrzymuje pozycje lidera z szesnastoma punktami na koncie oraz bilansem pięciu wygranych i jednym remisem. Polska z kolei znajduje się na 3. miejscu (11 pkt). Wiceliderem są Albańczycy, którzy wygrali w środę z San Marino 5:0. Reprezentacja Polski natomiast walczy o miejsce gwarantujące awans do turnieju zasadniczego mistrzostw świata w Katarze. Kolejne zgrupowanie kadry odbędzie się na początku października. Wtedy w eliminacjach MŚ zmierzymy się z San Marino (09.10) oraz Albanią (12.10).