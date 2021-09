Kiedy reprezentacja Polski gra kluczowe mecze el. MŚ? To spotkanie może zdecydować

W środę reprezentacja Polski zremisowała 1:1 z Anglią na Stadionie Narodowym. Bramkę dla Anglików zdobył Harry Kane po strzale z dystansu w 72. minucie. Polacy wyrównali w doliczonym czasie, a gry bohaterem okazał się Damian Szymański, który wykorzystał dośrodkowanie Robert Lewandowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo "Kontratak siedzi w naszych głowach, ustawienie Sousy nie przyniesie wyników"

Kiedy reprezentacja Polski gra kolejne mecze w el. MŚ? Kluczowe spotkanie w październiku

Po sześciu meczach reprezentacja Polski zajmuje trzecie miejsce w grupie I 11 punktami na koncie za Anglią (16 punktów) i Albania (12 punktów) Aktualna sytuacja Polski nie jest komfortowa, ale zarówno Węgry, jak i Albania (10 punktów) mają rozegrany mecz więcej z Andorą oraz San Marino, którzy są zdecydowanymi outsiderami w tej grupie.

Tak naprawdę wygląda tabela "polskiej" grupy w el. MŚ 2022

Eliminacje MŚ 2022 w Katarze wchodzą w decydującą fazą. Zespół Paulo Sousy ma do rozegrania jeszcze cztery spotkania. Kolejne serie gier zostaną rozegrane już na początku października. W sobotę 9 października podopieczni Sousy zmierzą się z San Marino u siebie, zaś trzy dni później z Albanią na wyjeździe. Analizując sytuację w grupie I, to ten mecz może być decydujący w walce o drugie miejsce i awans do barażów. W listopadzie Polaków czekają kolejne dwa spotkania. Najpierw czeka nas wyjazd do Andory, a na koniec domowy mecz z Węgrami.

Pozostałe mecze Polaków w eliminacjach MŚ 2022:

San Marino (09.10) u siebie

Albania (12.10) na wyjeździe

Andora (12.11) na wyjeździe

Węgry (15.11) u siebie.

Spośród trójki Albania, Węgry, Polska, to pierwsza z ekip ma zdecydowanie najtrudniejszy terminarz. W październiku Albańczycy zagrają w październiku z Węgrami na wyjeździe oraz z Polską u siebie. Później czeka ich wyjazdowy mecz z Anglią, a na koniec eliminacji domowa potyczka z San Marino. Węgrzy mają zaś do rozegrania mecze z Albanią u siebie oraz Anglią na wyjeździe, a także z San Marino u siebie i Polską na wyjeździe. Wiele wskazuje, że kluczowym spotkanie w grupie I może być mecz Węgry - Albania, który zostanie rozegrany 9 października.