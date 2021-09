Roy Keane wydał wyrok ws. interwencji Wojciecha Szczęsnego przy golu Kane'a

W środę reprezentacja Polski zremisowała 1:1 z Anglią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Bramkę dla gości zdobył Harry Kane w 72. minucie po strzale z dystansu. Podopieczni Paulo Sousy rzucili się do odrabiania strat. W doliczonym czasie gry wyrównał wchodzący z ławki Damian Szymański, który wykorzystał dośrodkowanie Roberta Lewandowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo "Kontratak siedzi w naszych głowach, ustawienie Sousy nie przyniesie wyników"

Anglicy ostro reagują na gwizdy Polaków po klękaniu. Ale doceniają gest Szczęsnego

Roy Keane, były piłkarz Manchesteru United, a obecnie ekspert piłkarski docenił klasę napastnika reprezentacji Polski i Bayernu Monachium na antenie telewizji Sky Sports.

- Robert Lewandowski był świetnym przykładem ze swoim dzisiejszym występem. W drugiej połowie nie było do niego dużo piłek, ponieważ Anglia dominowała. W piłce nożnej liczą się jednak momenty, a najlepsi zawodnicy mają je w kluczowych momentach gry. I gdy tylko dotknął piłki, to zamienił to na świetne podanie - chwalił go Roy Keane. Wydał za to wyrok na Wojciechu Szczęsnym. - Światowej klasy bramkarz uratowałby zespół po strzale Harry'ego Kane'a - dodał.

Roy Keane pochwalił również reprezentację Polski za walkę do końca. - Polska w końcówce meczu znalazła trochę energii i zasłużyła na uznanie i na punkt. Remis jest uczciwym wynikiem - przyznał 66-krotny reprezentant Irlandii.

Nieco skrytykował też postawę Anglików na Stadionie Narodowym. - Jeden gol w piłce nożnej nigdy nie wystarcza i to podtrzymało energię dla Polaków. To jest dobra lekcja dla Anglików, którzy nie grali w swoim najlepszym wydaniu. Myślałem jednak, że jak objęli prowadzenie, to wygrają - dodał Keane.

"To minimum"! Lewandowski nienasycony po meczu z Anglią. Co za ambicja

Reprezentacja Polski wciąż walczy o miejsce gwarantujące awans do turnieju zasadniczego mistrzostw świata w Katarze. Kolejne zgrupowanie kadry odbędzie się na początku października. Wtedy w eliminacjach MŚ biało-czerwoni zagrają z San Marino (9 października) i Albanią (12 października).