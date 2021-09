Kamil Glik mógł doznać poważnej kontuzji. A po meczu? Rozbrajający komentarz. Mistrz

Reprezentacja Polski zremisowała 1:1 z Anglią na Stadionie Narodowym po trafieniach Harry'ego Kane w 72. minucie oraz Damiana Szymańskiego w doliczonym czasie gry. Środowy występ Polaków mógł się podobać, a na wyróżnienie zasługuje nieustępliwość oraz wola walki polskich piłkarzy.

W tym aspekcie prym wiódł Kamil Glik, który kilkukrotnie popisał się heroicznymi interwencjami. W 80. minucie 33-latek upadł na murawę po tym, jak w starciu z jednym z rywali doszło u niego do przeprostu w lewym kolanie. Sytuacja wyglądała bardzo poważnie. - Poczułem, że przeszedł mi prąd przez całą nogę - opisywał Kamil Glik w pomeczowej rozmowie z TVP Sport. Kilkadziesiąt sekund później piłkarz wrócił na murawę i przerwał akcję Anglików. Ostatecznie obrońca nie dokończył meczu, gdyż został zmieniony przez Michała Helika.

- Wydaje mi się, że wszystko powinno być okej. Mogę w miarę chodzić i byłem w stanie dokończyć mecz. Trener podjął jednak taką decyzję, a nie inną. Na moje szczęście dobrze, że doszło do takiego wyprostu w lewym kolanie, bo nie mam w nim tylnego więzadła i samo kolano jest na tyle luźne. Gdyby sytuacja była odwrotna, to prawe kolano mam całkowicie zdrowe, więc mógłby być z nim większy problem. Skończyło się na strachu - powiedział także.

33-letni obrońca pozytywnie ocenił występ reprezentacji Polski w środowym spotkaniu. Zwrócił przede wszystkim uwagę na zaangażowanie polskich piłkarzy. - Ciężko się nie zgodzić, że to był nasz najlepszy mecz. Pod względem jakościowym nie wiem, ale myślę, że pod względem charakteru, zaangażowania, jeśli chodzi o grę defensywną całej drużyny, wyglądało to nieźle. To prawda, że znowu nie zachowaliśmy zera z tyłu, natomiast był to chyba mimo wszystko najlepszy mecz. Uważam, że pod względem charakteru byliśmy taką starą, dobrą reprezentacją, którą wszyscy znaliśmy - powiedział Kamil Glik.