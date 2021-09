Cezary Kulesza zachwycony wynikiem meczu Polska - Anglia

Reprezentacja Polski od samego początku spotkania z Anglią robiła dokładnie to, co zapowiadał selekcjoner Paulo Sousa. Nasi kadrowicze wyszli wysokim pressingiem i starali się utrudniać rozgrywanie piłki Anglikom. Bardzo dobrze spisywała się także obrona, co do której było najwięcej obaw. Świetnie w defensywie radzili sobie szczególnie Kamil Glik, ale i Grzegorz Krychowiak, na którego ostatnio spadła ogromna krytyka.

REKLAMA

Zobacz wideo "Kontratak siedzi w naszych głowach, ustawienie Sousy nie przyniesie wyników"

Wszystko wyglądało zaskakująco dobrze aż do 72. minuty kiedy to pi kilku błędach naszych reprezentantów piłka trafiła do Harry'ego Kane'a, który oddał przepiękny strzał z 30 metrów i pokonał Wojciecha Szczęsnego. Nasi kadrowicze po tej bramce nie stracili jednak wiary i ruszyli do ataku. Wyrównać udało się dopiero w doliczonym czasie gry, kiedy to Damian Szymański zdobył bramkę głową po dośrodkowaniu Roberta Lewandowskiego.

Cichy bohater reprezentacji Polski! Najładniejsze podanie w meczu

Kulesza zachwycony występem Polaków. "Ten remis smakuje jak zwycięstwo"

Polacy po raz kolejny zaprezentowali się bardzo dobrze w starciu z faworyzowanym rywalem. Tym razem zachwycony występem reprezentacji był nowy prezes PZPN Cezary Kulesza, który ostatnio lekko skrytykował kadrę za występ przeciwko San Marino. - Brawo, brawo, brawo!!! Była walka, zaangażowanie i determinacja do samego końca. Ten remis smakuje jak zwycięstwo! Jestem dumny z postawy zespołu. I ta atmosfera na Stadionie Narodowym. Walczymy dalej! - napisał Kulesza na Twitterze.

"Architekt. Wizjoner. Bez niego nie byłoby goli z Anglią i Hiszpanią na Euro"

W podobnym tonie nowy prezes PZPN wypowiedział się także przed kamerami TVP. - Ten mecz przejdzie do historii. Opłaciło się grać do końca z takim zaangażowaniem. Było widać od początku, że chcemy pograć o punkty - powiedział Kulesza.