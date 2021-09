"Architekt. Wizjoner. Bez niego nie byłoby goli z Anglią i Hiszpanią na Euro"

Reprezentacja Polski od samego początku spotkania z Anglią robiła dokładnie to, co zapowiadał selekcjoner Paulo Sousa. Nasi kadrowicze wyszli wysokim pressingiem i starali się utrudniać rozgrywanie piłki Anglikom. Bardzo dobrze spisywała się także obrona, co do której było najwięcej obaw. Świetnie w defensywie radzili sobie szczególnie Kamil Glik, ale i Grzegorz Krychowiak, na którego ostatnio spadła ogromna krytyka.

Pierwszą połowę Anglicy zakończyli bez żadnego celnego strzału. W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił. Polacy w dalszym ciągu byli bardzo dobrze zorganizowani i nie pozwalali drużynie Garetha Southgate'a na zbyt wiele. Wszystko wyglądało zaskakująco dobrze aż do 72. minuty kiedy to pi kilku błędach naszych reprezentantów piłka trafiła do Harry'ego Kane'a, który oddał przepiękny strzał z 30 metrów i pokonał Wojciecha Szczęsnego. Nasi kadrowicze po tej bramce nie stracili jednak wiary i ruszyli do ataku. Wyrównać udało się dopiero w doliczonym czasie gry, kiedy to Damian Szymański zdobył bramkę głową po dośrodkowaniu Roberta Lewandowskiego.

Po zakończeniu spotkania z Anglią eksperci zachwycali się grą reprezentacji Polski. Panuje przekonanie, że obok meczu z Hiszpanią na Euro 2020 był to najlepszy występ naszej kadry za kadencji Paulo Sousy. Szczególnie chwaleni są Robert Lewandowski i Jakub Moder, czyli architekci bramkowej akcji Polaków.

- Jest powtarzalność w meczach z silnymi rywalami - to cieszy najbardziej. Nie będę po raz tysięczny wkurzał się na tak późną zmianę selekcjonera, no bo ile można, ale nikt mi nie wmówi, że tu nie ma potencjału na solidną drużynę - napisał dziennikarz Weszlo.com Mateusz Rokuszewski.

- Brawo Polska! Dziękujemy! Najlepszy mecz od dawna. Z wicemistrzami Europy! Tak trzeba walczyć! Przyznam, jestem w szoku - zachwycał się dyrektor Canal + Sport Michał Kołodziejczyk.

- Ważna rzecz przy golu Szymańskiego, Rybus znakomicie wyblokował Sterlinga, który już ruszał do piłki, którą później dośrodkował Lewandowski. Przy możliwościach szybkościowych Anglika, byłby ciężary z przejęciem piłki. Brawo - pisze Mateusz Święcicki.

- Jedno jest pewne, goli z Anglią i Hiszpanią na Euro by nie było, gdyby nie Jakub Moder. Architekt. Wizjoner - chwalił pomocnika Brighton dziennikarz Sport.pl Piotr Majchrzak.

- Robiono jaja z Paulo Sousy, że planuje zdobyć 8 punktów w 3 meczach. I co hejterzy? Zdobył. Dziś ten jeden, to jak dwa - przyznał dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Piotr Wołosik.

- I niezmiennie festiwal oczywistości: pan Lewandowski dźwiga tę kadrę i każdą akcją przybliża do sukcesu. Wyciąga sytuacje z niczego, obdziela obrońców pokorą i strachem, zawsze uczestniczy w kluczowych momentach. Najlepsza dziewiątka świata, jesteśmy farciarzami - chwalił naszego kapitana dziennikarz Newonce.sport Dominik Piechota.

- NIESAMOWITE. Przecież gdyby nie uraz Grześka Krychowiaka, Damiana Szymańskiego w ogóle nie byłoby na kadrze. Sousa dowołał go tylko dlatego, że GK miał płyn w kolanie. Piękna historia - napisał dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Mateusz Janiak.