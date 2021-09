Awantura w przerwie Polska - Anglia! Glik ruszył do Anglików. Sceny na Narodowym

Za Polakami doskonała pierwsza połowa meczu z Anglikami. Zespół Paulo Sousy nie tylko utrzymał bezbramkowy remis, ale i miał okazje pokonać Pickforda i objąć prowadzenie na Stadionie Narodowym.

Przez całą pierwszą połowę na murawie było gorąco, ale w ostatnich minutach sytuacja stała się jeszcze ostrzejsza. Polacy wykonywali rzut wolny w doliczonym czasie gry, a przed polem karnym Anglików trwały w tym czasie przepychanki. Kamil Glik dość ostro przepychał się z jednym rywali, złapał go za gardło, a interweniować musiał sędzia, który musiał rozdzielać piłkarzy obu zespołów.

Trzech piłkarzy musiało odciągać Kamila Glika

Z rzutu wolnego nie powstało żadne zagrożenie, a sędzia kilkanaście sekund później odgwizdał koniec połowy. I gdy wydawało się, że piłkarze zejdą do szatni, doszło do przepychanek między piłkarzami Polski i Anglii. Kamil Glik ruszył do rywali, a odciągać go musieli Grzegorz Krychowiak, Tymoteusz Puchacz i Jakub Moder. Awantura trwała mniej więcej dwie minuty. Efekt awantury? Sędzia ukarał Kamila Glika i Harry'ego Maguire'a zółtymi kartkami.

