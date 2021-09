Wiadomo, kto skomentuje mecz Polaków w TVP. Pierwsza taka sytuacja od lat

W dwóch wrześniowych meczach reprezentacja Polski najpierw pokonała Albanię 4:1, a następnie rozbiła San Marino 7:1, ale nastroje wśród kibiców nie są zbyt optymistyczne, bo biało-czerwoni nie zachwycili stylem w tych meczach i po raz kolejny nie popisała się defensywa, która dopuściła do straty dwóch bramek.

W kolejnym spotkaniu z Anglią wcale nie będzie łatwiej, bo goście będą faworytem tego spotkania, a ich zwycięstwo niemal zapewni im pewną kwalifikację na przyszłoroczny mundial. Starcie z zespołem Garetha Southgate'a odbędzie się 8 września o godz. 20:45. Stacje, na których będzie transmitowany ten mecz podały nazwiska komentatorów.

Nazwiska komentatorów na mecz Polska - Anglia. Szpakowski po raz pierwszy od lat nie skomentuje żadnego meczu biało-czerwonych w eliminacjach

W telewizji Polsat Sport Premium 1 przed mikrofonem zasiądą Bożydar Iwanow i Andrzej Niedzielan, natomiast na antenach TVP 1i TVP Sport usłyszymy Jacka Laskowskiego i Roberta Podolińskiego. Oznacza to, że po raz pierwszy od wielu lat żadnego meczu nie skomentuje Dariusz Szpakowski, który był etatowym sprawozdawcą sportowym podczas spotkań reprezentacji Polski.

Przypomnijmy, że dwa poprzednie wrześniowe mecze biało-czerwonych w el. mistrzostw świata komentowali kolejno: Mateusz Borek i Kazimierz Węgrzyn w meczu z Albanią oraz Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow z San Marino.

Ostatni raz Dariusz Szpakowski komentował mecz kadry Paulo Sousy podczas fazy grupowej Euro 2020 ze Szwecją wspólnie z Andrzejem Juskowiakiem. Później można było usłyszeć ten duet podczas spotkań reprezentacji Belgii, w tym m.in. przy 1/8 finału z Portugalią oraz przy ćwierćfinale Czechy - Dania. Później na Szpakowskiego spadła fala krytyki za popełniane błędy w trakcie transmisji i ostatecznie został odsunięty od komentowania wielkiego finału Euro 2020, który miał być ukoronowaniem jego kariery komentatorskiej. Zastąpił go w tej roli Mateusz Borek. Brak komentarza Dariusza Szpakowskiego w żadnym z meczów eliminacji zdarzy się jednak pierwszy raz od wielu lat. Prawdopodobnie od przerwy w latach 2002-2004, która wynikała z odsunięcia komentatora przez ówczesnego prezesa TVP, Roberta Kwiatkowskiego.

- Nie mam zamiaru wysyłać go na emeryturę. Jeśli uzna, że chce komentować, pojedzie (na mundial w Katarze - przyp.red.). Ale musi się liczyć z tym, że nie będzie komentatorem numer jeden. A może nawet numer dwa, trzy lub cztery - mówił w lipcu dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski.

Szpakowski ostatnio komentował igrzyska olimpijskie w Tokio, gdzie skupił się na wioślarstwie i kajakarstwie. Podczas IO dolał oliwy do ognia do wszelkich spekulacji dotyczących jego przyszłości. - To moje 17. igrzyska. Rekordzistą jest Włodek Szaranowicz, który był na 19. Ja go nie doścignę - powiedział wówczas Szpakowski, dając do zrozumienia, że jego kariera komentatorska niedługo się zakończy.

"Kelnerzy". Były dyrektor kadry krytykuje polskich piłkarzy. "Dziwny wybór Sousy"

Jak wygląda sytuacja w polskiej grupie na półmetku eliminacji?

Po pięciu eliminacyjnych kolejkach polscy piłkarze zajmują drugie miejsce w tabeli grupy I. Eliminacje rozpoczęli od wyjazdowego remisu 3:3 z Węgrami, zwycięstwa 3:0 nad Andorą i wyjazdowej porażki 1:2 z Anglią. Podczas wrześniowego zgrupowania oba mecze biało-czerwoni wyraźnie wygrali - najpierw 4:1 z Albanią, a następnie 7:1 z San Marino.

Anglia jak dotąd jest zdecydowanie najmocniejszą drużyną w stawce. Wygrali jak dotąd wszystkie pięć spotkań, strzelając w nich aż 17 goli. Stracili tylko jedną bramkę. W środę o godz. 20:45 Polacy podejmą Anglików na Stadionie Narodowym.