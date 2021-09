Były selekcjoner reprezentacji krytykuje Krychowiaka. Jest jeden sposób na jego grę

Środowe spotkanie z wicemistrzami Europy dla drużyny prowadzonej przez Paulo Sousę z pewnością będzie bardzo trudnym zadaniem. Anglicy z kompletem punktów prowadzą w tabeli grupy I, natomiast biało-czerwoni zajmują drugie miejsce z 10 oczkami na koncie. Pierwszy mecz obu zespołów zakończył się zwycięstwem 2:1 podopiecznych Garetha Southgate'a.

Polska gra z Anglią. Najtrudniejszy mecz od lat na Narodowym. Gdzie oglądać mecz?

Andrzej Strejlau wierzy w pozytywny wynik

Andrzej Strejlau w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" zdradził, że nie traci wiary w biało-czerwonych. - Wierzę, że Polska jest w stanie nie przegrać z Anglią. Jakie dziś mamy argumenty? Liczę na inteligencję piłkarzy i oczywiście Roberta Lewandowskiego. Jest genialny. Po prostu. To wystarczy, więcej nie ma co się nad nim rozwodzić - powiedział.

Były selekcjoner polskiej kadry przyznał także, co może pomóc Polakom w zaskoczeniu wicemistrzów Europy. - Kluczowe będą momenty po stracie. Mam nadzieję, że naszych będzie stać na próbę pressingu od pierwszej minuty. Wiele zależy od bramkarza, który powinien wysoko asekurować linię obrony, a Wojtek Szczęsny robi to dobrze - ocenił.

Andrzej Strejlau o grze Krychowiaka: Człapie po boisku

Strejlau twierdzi, że sporym kłopotem przed środowym meczem jest sytuacja w środku pola polskiej reprezentacji. - Największym problemem jest, moim zdaniem, brak wartościowych pomocników. Zieliński kontuzjowany, Mateusz Klich został w Anglii, bo walczył z wirusem i powstała wyrwa. Nie mamy środkowych pomocników na odpowiednim poziomie, z tego choćby wynikała przewaga Albanii - wskazał.

Zdaniem Strejlaua, Paulo Sousa powinien zastanowić się nad zmianą pozycji Grzegorza Krychowiaka na boisku. - Grzegorz Krychowiak człapie po boisku, ma za dużo strat – osobiście wycofałbym go do trójki obrońców, przynajmniej potrafi wyprowadzić piłkę z własnej strefy. Ale poza tym często wstrzymuje grę, Sevilla i dwie wygrane Ligi Europy to już historia - skomentował.

Spotkanie pomiędzy Polską i Anglią rozpocznie się w środę 8 września o godzinie 20:45. W polskiej telewizji mecz będzie transmitowany na kanałach Polsat Sport Premium 1, TVP 1 i TVP Sport. Zapraszamy także do śledzenia tekstowej relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.