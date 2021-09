Włoski dziennikarz grzmi o sytuacji Piotra Zielińskiego. "Jaki był sens?"

We włoskich mediach co chwilę typowano, na który mecz Piotr Zieliński odzyska zdrowie. Polak nabawił się kontuzji już w pierwszej kolejce Serie A z Venezią. "To tylko stłuczenie" - pisały dzienniki, jednak okazało się, że uraz jest poważniejszy niż zakładano. Paulo Sousa i tak zdecydował się na powołanie 26-latka na zgrupowanie reprezentacji Polski, gdzie pracuje pod okiem sztabu Portugalczyka.

Tego ruchu ze strony selekcjonera reprezentacji Polski nie rozumie włoski dziennikarz Marco Azzi. - Jaki był sens powołania Zielińskiego do reprezentacji? Był już kontuzjowany, nie został nawet powołany na Genoę i SSC Napoli miało prawo zadbać o jego powrót do zdrowia, zamiast niepotrzebnie tracić go z oczu na dwa tygodnie, w dodatku w czasie pandemii koronawirusa - czytamy na Twitterze.

Piotr Zieliński prawdopodobnie nie zagra z Anglią. Walka z kontuzją wciąż trwa

Piotr Zieliński nie będzie gotowy także na występ z reprezentacją Anglii - o czym poinformował Paulo Sousa na konferencji prasowej. Zieliński to nie jedyny problem Paulo Sousy. Tym razem tracił piłkarzy wręcz hurtowo i musiał w ostatniej chwili dokonywać zmian na liście powołanych. Z nieobecnych piłkarzy właściwie dałoby się ułożyć drugą jedenastkę. W meczu z Anglią zabraknie jeszcze Arkadiusza Recy, Krystiana Bielika, Jacka Góralskiego, Mateusza Klicha, Sebastiana Szymańskiego, Kacpra Kozłowskiego, Rafała Augustyniaka, Przemysława Płachety, Dawida Kownackiego, Arkadiusza Milika, Krzysztofa Piątka i Bartosza Bereszyńskiego.

Reprezentacja Polski zmierzy się z Anglikami w środę 8 września o godz. 20:45. Spotkanie zostanie rozegrane na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie nasza kadra nie przegrała żadnego meczu od marca 2014 roku (towarzyski ze Szkocją 0:1). Relacja na żywo z tego meczu będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

