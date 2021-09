Gareth Southgate wypowiedział się o reprezentacji Polski. Padło wiele ciepłych słów

W środę reprezentacja Polski zagra z Anglią w 6. meczu eliminacji mistrzostw świata, które w przyszłym roku odbędą się w Katarze. Po pięciu kolejkach zespół Garetha Southgate'a prowadzi w tabeli z kompletem punktów, a drugie miejsce zajmuje nasza drużyna, która do lidera traci pięć punktów. Jeśli więc Polacy chcą jeszcze marzyć o wygraniu grupy, w środę muszą pokonać Anglików, z którymi w marcu na Wembley przegrali 1:2.

- Mecz w Warszawie jest dla nas szansą, by wykonać wielki krok w kierunku mistrzostw świata. To dla nas wielka motywacja, ale też ochrona przed samymi sobą, byśmy nie pomyśleli, że jesteśmy lepsi niż w rzeczywistości. Ostatnio notujemy bardzo dobre wyniki, ponieważ każdy na boisku pracuje za dwóch, pokazując wielką dyscyplinę w grze bez piłki. To właśnie nadaje ton naszej grze - powiedział Southgate na przedmeczowej konferencji prasowej.

I dodał: Każdy mecz wyjazdowy jest trudniejszy od domowego. Polacy z pewnością chcą wygrać grupę, więc będą bardzo zmotywowani, by z nami wygrać. Na razie nie zdradzę, w jakim składzie zagramy. Na mecz z Andorą dokonałem 11 zmian, by dać odpocząć niektórym zawodnikom i zobaczyć, w jakiej formie są inni. Decyzję o wyjściowej jedenastce na mecz z Polską podejmę w środę, gdy przekonam się o poziomie koncentracji piłkarzy.

Anglicy przygotowywali się na zachowania Lewandowskiego

Spora część konferencji prasowej przeznaczona została na pytania o Roberta Lewandowskiego. Nasz kapitan nie zagrał w marcowym meczu na Wembley z powodu kontuzji. Teraz napastnik Bayernu Monachium z pewnością zacznie spotkanie od pierwszej minuty, co przykuło uwagę angielskich dziennikarzy.

- Każdy zespół na świecie cierpiałby bez takiego zawodnika. Wiemy, że Lewandowski to jeden z najlepszych napastników na świecie i musimy przygotować się na to, co wniesie do drużyny, ale mamy świadomość, że w reprezentacji Polski są też inni, dobrzy zawodnicy. Nie będę ukrywał, że przygotowywaliśmy się na niektóre zachowania Lewandowskiego, ale musimy też pamiętać o reszcie drużyny - powiedział Southgate.

Dodał: Musimy mieć świadomość sytuacji i wysokiej formy, w jakiej się znajdujemy. Mamy skład pełny wspaniałych zawodników, jednak nie możemy rozluźnić się choćby na moment. Jeśli tak się stanie, nasza komfortowa sytuacja nagle może stać się zdecydowanie trudniejszą, a tego oczywiście byśmy bardzo nie chcieli.

"Polacy mogą sprawić nam sporo problemów"

Anglicy w imponujący sposób rozpoczęli jesienne mecze eliminacji do mistrzostw świata. W czwartek zespół Southgate'a rozbił na wyjeździe Węgrów 4:0. W niedzielę selekcjoner reprezentacji Anglii dokonał 11 zmian w wyjściowym składzie, a jego drużyna w takim samym stosunku pokonała Andorę na Wembley.

- Rywalizacja w tej grupie jest bardzo intensywna i nie możemy powiedzieć, że na pewno zajmiemy pierwsze miejsce. Nikt nie może podejść do najbliższego meczu z przekonaniem, że to, co wydarzyło się w niedzielę, na pewno wydarzy się też w środę - powiedział Southgate.

I zakończył: Mecz przeciwko Polsce będzie inny, dużo trudniejszy. To rywal, który może sprawić nam sporo problemów. Polacy są w dobrym momencie. Wygrali dwa mecze, mają bardzo dobrych zawodników, którzy będą potrafili lepiej utrzymać się przy piłce niż Węgrzy. Wiemy, że posiadanie piłki i spokój w rozgrywaniu akcji będą kluczowymi kwestiami w radzeniu sobie z trudnymi momentami na boisku.

Mecz Polska - Anglia w środę o 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl.