Southgate odmienił reprezentację Anglii. "To nie do pomyślenia dla poprzednich reprezentacji"

- Nie uważam, by ewentualna wygrana Anglii była sensacją. Po zajęciu 4. miejsca na poprzednim mundialu teraz musimy wiele wymagać od tej drużyny. To, co wydarzyło się trzy lata temu, sprawiło, że ci piłkarze nie będą myśleć o dotarciu jedynie do ćwierćfinału. Oni chcą i mogą zrobić dużo więcej - tak przed mistrzostwami Europy o reprezentacji Anglii wypowiedział się jej były zawodnik, Gary Neville.

O ile w kraju słowa byłego zawodnika Manchesteru United zostały przyjęte jak dobre proroctwo, o tyle za granicą traktowano je z przymrużeniem oka. W końcu reprezentacja Anglii i wielkie turnieje od lat nie stanowiły dobranej pary. Kilkanaście poprzednich turniejów kończyło się tak samo: wielkimi oczekiwaniami, szumnymi zapowiedziami i spektakularną klęską.

Teraz było jednak inaczej. Anglicy nie tylko awansowali do finału wielkiej imprezy, w którym nie było ich od 1966 roku, ale zaprezentowali też styl, z jakim nigdy wcześniej ich nie kojarzono. Wielkie talenty zagrały na miarę oczekiwań, tworząc zespół, jakiego Anglicy nie mieli od dawna. To wszystko wytworzyło wokół kadry atmosferę, jaką pamiętać mogą tylko jej najstarsi kibice.

Wrześniowe wygrane po 4:0 z Węgrami w Budapeszcie i Andorą w Londynie potwierdziły, że mimo porażki w finale mistrzostw Europy, angielska kadra wciąż się rozwija. W środę zespół Garetha Southgate'a zagra w Warszawie z Polską w 6. kolejce eliminacji mistrzostw świata. Mistrzostw świata, które Anglicy za rok będą chcieli wygrać i wreszcie mają ku temu poważne argumenty.

"W kraju traktowani byli jak bohaterowie"

Na Euro 2020 zobaczyliśmy reprezentację Anglii, jakiej nie znaliśmy. Chociaż na turnieju błyszczeli Raheem Sterling (trzy gole i asysta), Harry Kane (cztery gole) czy Luke Shaw (trzy asysty), to Anglicy wreszcie stanowili zgrany zespół. Chociaż w ostatnich latach w reprezentacji nie brakowało gwiazd, to nigdy nie stworzyły one zespołu. Zamiast delektować się grą Franka Lamparda, Stevena Gerrarda czy Wayne'a Rooney'a, Anglicy zastanawiali się, dlaczego dwaj pierwsi nie potrafią ułożyć sobie gry w środku pola.

Southgate wreszcie zrobił to, czego nie potrafili jego poprzednicy. Selekcjoner Anglików stworzył drużynę, która, choć nie zawsze porywała, to była do bólu skuteczna. Drużynę młodą, w której kosztem większych nazwisk, znalazło się też miejsce dla jej niespodziewanego, cichego bohatera, defensywnego pomocnika - Kalvina Phillipsa - który pracowitością w środku pola zapewnił jej odpowiedni balans w grze.

W trakcie mistrzostw Europy w angielskich mediach można było przeczytać, że to nie może być ich drużyna. Anglicy nie przyzwyczaili do wyrachowanej gry, zwycięstw po 1:0 i tracenia goli tylko po stałych fragmentach gry. Anglicy nie przyzwyczaili do gry w ataku pozycyjnym i umiejętności utrzymania się przy piłce. Anglicy wreszcie nie przyzwyczaili do wygrywania wielkich meczów w fazie pucharowej turniejów. Tym bardziej z Niemcami, jak miało to miejsce na Euro 2020.

- Ostatnie występy sprawiły, że reprezentanci Anglii w kraju traktowani byli jak bohaterowie. Reakcja kibiców na grę zespołu była jednoznacznie pozytywna, co jest niezwykle rzadkie w naszym kraju. Przyzwyczailiśmy się do tego, że nasza kadra na wielkich turniejach rozczarowuje, a wielkie talenty, których nigdy nam nie brakowało, nie tworzą zgranego zespołu. W tym roku było inaczej, czego nie widzieliśmy od ponad 50 lat. Ekscytacja turniejem i tą drużyną były czymś, czego wcześniej nie doświadczyłem. Pierwszy raz w życiu widziałem, że kibice naprawdę zakochali się w reprezentacji Anglii - mówi nam Robert O'Connor, dziennikarz piszący dla The Times.

Grupa, która wciąż nie wierzy we własny sukces

Apetyty w Anglii były ogromne jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw Europy. Wszystko przez 4. miejsce, jakie zespół Southgate'a zajął na ostatnich mistrzostwach świata w Rosji. Już tam Anglicy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, jednak w najważniejszych meczach ograli ich Chorwaci (półfinał) i Belgowie (mecz o 3. miejsce). W tegorocznych mistrzostwach Europy zespół Southgate'a przegrał dopiero w finale z Włochami po rzutach karnych.

- Przed turniejem bardzo obawialiśmy się o ten zespół w kontekście meczów o najwyższą stawkę z najsilniejszymi rywalami. Mundial w Rosji i ostatnie mistrzostwa Europy udowodniły, że nasza reprezentacja wciąż nie wie, jak rozgrywać takie spotkania. W półfinale mistrzostw świata przeciwko Chorwacji szybko objęliśmy prowadzenie, a później nie potrafiliśmy poradzić sobie z presją. Fakt, że podobny schemat powtórzył się w tegorocznym finale z Włochami, pokazuje, że angielscy zawodnicy wciąż muszą się wiele uczyć - mówi O'Connor.

I dodaje: - Z drugiej strony, dlaczego miałoby być inaczej? To był pierwszy finał reprezentacji Anglii od 55 lat, więc trudno było oczekiwać, by ci młodzi zawodnicy od razu poradzili sobie w takiej sytuacji. W grupie tych piłkarzy wciąż panuje niedowierzanie, że to właśnie oni, a nie poprzednie, bardzo utalentowane pokolenia, mogą poprowadzić Anglię do wielkich sukcesów. Jeśli to przezwyciężą i zrozumieją swoje przeznaczenie, to uda im się pokonać demony meczów z Chorwacją i Włochami.

Southgate, czyli katalizator angielskiej przemiany

Za przemianę reprezentacji Anglii chwaleni są nie tylko nowocześnie grający, młodzi piłkarze, ale też selekcjoner. Southgate pracuje z kadrą od 2016 roku i chociaż na początku do jego nominacji podchodzono krytycznie, zarzucając mu brak odpowiedniego doświadczenia, to dziś nikt nie wyobraża sobie reprezentacji Anglii bez niego. Były piłkarz Crystal Palace, Aston Villi i Middlesbrough, podobnie jak większość obecnej kadry, też rozwijał się w reprezentacji do lat 21. Southgate prowadził ją w latach 2013-2016 i to tam spotkał m.in. Kane'a czy Johna Stonesa, którzy dziś są podstawowymi zawodnikami seniorskiej drużyny.

- Wiadomo, że zawsze znajdą się jacyś malkontenci, ale każdy rozsądny kibic reprezentacji Anglii wie, że Southgate, to najlepsze, co przydarzyło się tej kadrze w ostatnich kilkudziesięciu latach. To on był najważniejszym czynnikiem, który zmienił ten zespół ze średniaka w drużynę, która może walczyć o złoto na mistrzostwach świata czy Europy. To on sprawił, że reprezentanci Anglii są pewni siebie i nie boją się ataku pozycyjnego i nieszablonowych zagrań, czego zawsze nam brakowało - mówi nam O'Connor.

I dodaje: - Sposób, w jaki rozegraliśmy ostatnie pięć minut półfinału Euro 2020 z Danią, był niesamowity. Spokój w rozegraniu, pewne utrzymywanie się przy piłce - to rzeczy nie do pomyślenia dla poprzednich reprezentacji Anglii. Zawsze mieliśmy wielkich piłkarzy, ale przez lata brakowało nam inteligencji Southgate'a, by z gwiazd stworzyć wielki zespół. To dlatego po porażkach z Chorwacją i Włochami nigdy nie pojawiły się plotki o możliwości jego zwolnienia. Nikt o tym nie pomyślał. Sądzę nawet, że w kraju znajdą się ludzie, którzy po prostu baliby się momentu, w którym Southgate opuszcza drużynę narodową.

W Katarze cel może być tylko jeden

Anglicy pewnie prowadzą w naszej grupie eliminacyjnej i chociaż na konferencji prasowej Southgate uczulał, by nie skreślać jeszcze reszty rywali w drodze na mundial, to trudno się dziwić tamtejszym mediom i kibicom, że już myślą o tym, co za rok wydarzy się w Katarze. Tam Anglicy znów uważać się będą za faworytów. Tym razem jednak mieć będą mocne argumenty, a z ich kandydaturą do złota wreszcie zgodzi się reszta świata.

- Wciąż cierpimy z powodu arogancji niepopartej prawdziwą wiarą. W poprzednich latach uważaliśmy się za faworytów do zdobycia mistrzostwa świata, mimo że wszyscy dookoła wiedzieli, że choć mamy piłkarzy, to nie mamy prawdziwej drużyny, która mogłaby powalczyć z najlepszymi. Wychodziliśmy z założenia, że skoro mamy najlepszą i najbogatszą ligę na świecie, to automatycznie jesteśmy faworytami do złota. Tym razem będzie jednak inaczej - mówi O'Connor.

I kończy: - Po ostatnich latach postępów i doskonałych wyników cel może być tylko jeden i wreszcie możemy uznać, że jest on w naszym zasięgu. Chcemy wygrać mistrzostwa świata. Oczywiście będziemy dumni, jeśli znów dojdziemy do półfinału, ale wszyscy - piłkarze, kibice, media - wiedzą, że możemy zrobić krok naprzód.

