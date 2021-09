Bardzo źle zaczął się dla Piotra Zielińskiego obecny sezon. Pomocnik reprezentacji Polski z powodu kontuzji zszedł w 35. minucie meczu 1. kolejki Serie A przeciwko Venezii. Tydzień później Zieliński nie znalazł się w kadrze na spotkanie z Genoą.

REKLAMA

Zobacz wideo "Najbardziej przepłacony projekt w historii polskiej piłki?". Sousa, mamy problem

Powodem absencji pomocnika było bardzo poważne stłuczenie uda. Mimo urazu Zieliński przyjechał na zgrupowanie reprezentacji Polski. Od razu wiadomo było jednak, że pomocnik nie zagra w meczach z Albanią oraz San Marino. Sztab medyczny naszej kadry miał zrobić wszystko, by Zieliński był gotowy na środowe spotkanie z Anglikami.

Marne szanse na występ Zielińskiego

Jak poinformował portal Interia.pl, ta misja się prawdopodobnie nie powiedzie. Zieliński wciąż pracuje z fizjoterapeutami i nic nie wskazuje na to, by mógł zagrać z wicemistrzami Europy na PGE Narodowym. "- Musiałby wydarzyć się cud - usłyszeliśmy od jednego z kadrowiczów. Największym kłopotem jest niepełny zakres ruchu wynikający ze zmiażdżenia mięśnia 27-latka. Chociaż piłkarz pracuje ze sztabem medycznym, to sytuacja nie napawa optymizmem" - czytamy na portalu.

UEFA reaguje na informacje ws. MŚ co dwa lata. Jednoznaczne stanowisko

23-osobowa kadra reprezentacji Polski na mecz z Anglią musi zostać zgłoszona do 23.59 we wtorek. Tuż po północy będzie więc wiadomo, czy są jakiekolwiek szanse na występ Zielińskiego.

Po pięciu kolejkach eliminacji mistrzostw świata w "polskiej" grupie prowadzą Anglicy z kompletem punktów. Kadra Paulo Sousy zajmuje 2. miejsce z 10 punktami. Dziewięć punktów ma Albania, siedem Węgry, trzy Andora, a San Marino pozostaje bez punktu.

Tak wygląda tabela grupy ME siatkarzy po meczu Polska - Belgia

Mecz Polska - Anglia w środę o godz. 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl Live.