Zalewski zdradził, co usłyszał od Paulo Sousy. Momentalnie zapachniało Jerzym Brzęczkiem

Nicola Zalewski pojawił się na boisku w meczu San Marino - Polska w 66. minucie, zmieniając Tymoteusza Puchacza. Zawodnik Romy na początku występował w roli lewego wahadłowego, natomiast później przeszedł do środka pola. Zalewski zanotował asystę przy bramce Adama Buksy w 94. minucie spotkania, dzięki czemu mecz zakończył się wynikiem 7:1.

REKLAMA

Zobacz wideo "Najbardziej przepłacony projekt w historii polskiej piłki?". Sousa, mamy problem

Nicola Zalewski po debiucie w reprezentacji Polski. "Cieszę się z wejścia i asysty"

Nicola Zalewski rozmawiał z TVP Sport po zakończeniu spotkania z San Marino. Pomocnik nie ukrywał radości z debiutu w narodowych barwach. "Na początku było trochę presji, ale później już czułem się dobrze, cieszę się z debiutu oraz asysty. Sama asysta to normalna prostopadła piłka. Wrzuciłem lewą, słabszą nogą i Adamowi udało się strzelić. Teraz jesteśmy skupieni na Anglii" - powiedział.

Występ piłkarza Romy z wysokości trybun obserwowała rodzina. "Bardzo się cieszę z ich obecności. Dziękuję rodzicom. Byli już na meczu z Albanią, będą także w Warszawie na meczu z Anglią" - przyznał Zalewski. Jakie zadania otrzymał debiutant od trenera Paulo Sousy przed wejściem na boisko w San Marino? "Żeby grać spokojnie, czysto i po prostu robić swoje" - skwitował krótko.

Paulo Sousa jak Jerzy Brzęczek? Coś podobnego już kiedyś słyszeliśmy

Odpowiedź Nicoli Zalewskiego na pytanie o zadania od trenera błyskawicznie przypomniała nam wydarzenia z września 2019 roku. Reprezentacja Polski wtedy przegrała 0:2 ze Słowenią, a w 70. minucie na boisku pojawił się Krystian Bielik. Wówczas piłkarz Arsenalu szczerze przyznał, co usłyszał od Jerzego Brzęczka. "Nie otrzymałem żadnych zadań. Trener Brzęczek powiedział: 'Krystian próbuj', to samo powiedział do Kuby Błaszczykowskiego. To był dla mnie sygnał, że wchodzę na boisko i robię to co potrafię i biegnę do przodu" - powiedział Bielik w wywiadzie dla "Super Expressu".