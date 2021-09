Gareth Southgate podgrzewa atmosferę przed meczem z Polską. "To dla nas wielka zachęta"

W niedzielę Anglia zagrała pierwszy raz na Wembley od czasu porażki w finale Euro 2020 z Włochami po serii rzutów karnych. Zespół Southgate'a rozprawił się z Andorą 4:0 w el. mistrzostwa świata po dwóch golach Jessego Lingarda i po jednym Harry'ego Kane'a oraz Bukayo Saki, ale pierwsza połowa była słaba w wykonaniu angielskiego zespołu.

"Anglia miała problemy ze sforsowaniem defensywy rywali, która utrzymywała czyste konto w ostatnich dwóch meczach (wygrana 2:0 z San Marino i 0:0 z Gibraltarem), aż do drugiej połowy, kiedy to rzut karny Harry'ego Kane'a podwyższył prowadzenie Anglii po bramce Lingarda z 18. minuty. Druga bramka Lingarda i gol Bukayo Saki pięć minut przed końcem w dniu w jego 20. urodzin ostatecznie sprawiły, że drużyna Southgate'a umocniła swoją pozycję w grupie I" - napisał "The Guardian".

Teraz reprezentacja Anglii jedzie do Polski na mecz z zespołem Paulo Sousy. Głos na temat najbliższego spotkania zabrał selekcjoner Gareth Southgate, który przyznał, że szóste z rzędu zwycięstwo w eliminacjach zapewniłoby jego zespołowi niemal pewny awans na mundial w Katarze. - To dla nas wielka zachęta, jeśli możemy pojechać do Warszawy i wygrać, bo wtedy naprawdę będziemy kontrolować sytuację w grupie.

W dalszej części wywiadu Southgate wspomniał o jednym ze swoich graczy, Bukayo Sace, na którego po zakończeniu Euro 2020 i niewykorzystanym w finale rzucie karnym wylał się ogromny hejt. Przed spotkaniem z Andorą młody piłkarz Arsenalu otrzymał aplauz od angielskich kibiców. - Jestem pewien, że dzięki ciepłemu przyjęciu przed meczem zyskał wiele pewności siebie. Zachowanie jego kolegów z drużyny, kiedy strzelił gola, również pokazało, co o nim myślą. Mam nadzieję, że ten rozdział po Euro 2020 został zamknięty. Było to potrzebne, ale nie sądzę, aby w naszej szatni był jakikolwiek zawodnik, który myślałby o tej sytuacji, która wydarzyła się w lecie, w inny sposób niż pozytywny. To wspaniała historia, że Saka trafił do siatki w swoje urodziny - zakończył Southgate.

Mecz Polska - Anglia zostanie rozegrany w środę 8 września o godz. 20:45 na PGE Narodowym. Relacja tekstowa na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.