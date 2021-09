Kiedy reprezentacja Polski gra kolejne mecze w el. MŚ? Kluczowe spotkanie w październiku

W niedzielę reprezentacja Polski wygrała 7:1 z San Marino. Hat-tricka w tym spotkaniu zaliczył Adam Buksa, dwie bramki zdobył Robert Lewandowski, a po jednym trafieniu dołożyli także Karol Linetty oraz Karol Świderski. Choć we wrześniowych meczach zespół Paulo Sousy nie zachwyca, to dzięki dwóm zwycięstwom (drugie to 4:1 z Albanią), znajduje się w komfortowej sytuacji na półmetku eliminacji MŚ 2022 w Katarze, za co można uznać dorobek 10 punktów i drugie miejsce w tabeli.

Polska na półmetku eliminacji! Kiedy kolejny mecz Polaków?

Polacy rozpoczną drugą część eliminacji już w środę 8 sierpnia meczem z Anglią na Stadionie Narodowym. Dla zespołu Garetha Southgate'a spotkanie będzie o tyle istotne, że zwycięstwo praktycznie zapewni mu awans na MŚ 2022 z pierwszego miejsca w grupie. Polacy zagrają zaś o to, aby zbudować przewagę nad Węgrami oraz Albanią przed decydującymi meczami, które zostaną rozegrane w październiku i listopadzie.

Tak wygląda sytuacja w "polskiej" grupie po zwycięstwie nad San Marino

Bilans meczów z Anglią jest bardzo niekorzystny dla naszej kadry. Polska wygrała zaledwie jeden z 20 meczów rozgrywanych pomiędzy tymi ekipami, zaś siedem z nich zakończyło się remisem. Bilans bramkowy to 32:12 na korzyść Anglików. Po raz ostatni Polacy urwali punkty Anglikom w 2012 roku, kiedy to mecz rozgrywany na Stadionie Narodowym zakończył się remisem 1:1 po trafieniach Wayne'a Rooneya oraz Kamila Glika. W ostatnim spotkaniu Anglia wygrała 2:1 w marcu tego roku po trafieniach Harry'ego Kane'a oraz Harry'ego Maguire'a. Bramkę dla Polski zdobył Jakub Moder.

Pozostałe mecze Polaków w eliminacjach MŚ 2022:

Anglia (08.09) u siebie

San Marino (09.10) u siebie

Albania (12.10) na wyjeździe

Andora (12.11) na wyjeździe

Węgry (15.11) u siebie.

Eliminacje MŚ 2022. Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska - Anglia

Spotkanie Polska - Anglia w ramach eliminacji mistrzostw świata w Katarze odbędzie się w środę 8 września na Stadionie Narodowym w Warszawie. Rozpoczęcie tego meczu zaplanowane jest na godzinę 20:45. Transmisję spotkania będzie można oglądać na kanałach TVP 1 i TVP Sport oraz online w aplikacji TVP Sport i na sport.tvp.pl.