Hit! Tak trener San Marino zareagował na gola straconego przez reprezentację Polski

Zespół Paulo Sousy ma za sobą mecz, który trzeba było wygrać, najlepiej jak największą liczbą bramek. Udało się - biało-czerwoni strzelili rywalom siedem goli, a całościowy obraz tego starcia byłby zupełnie inny, gdyby nie sytuacja z początku drugiej połowy.

Plan wykonany, ale z rysą

W 48. minucie doszło do zupełnie nieplanowanej sytuacji. Kamil Piątkowski nie zrozumiał się z Michałem Helikiem i wystawił piłkę Nicoli Nanniemu, który bez większych problemów pokonał dopiero co wprowadzonego na murawę Łukasza Skorupskiego. Był to dopiero drugi gol strzelony przez San Marino w 2021 roku.

Na szczęście biało-czerwoni nie musieli drżeć o końcowy wynik. Wszystko za sprawą skutecznej pierwszej połowy. Przed zejściem do szatni worek z bramkami otworzyli Robert Lewandowski (dwa trafienia), Karol Świderski i Karol Linetty. W drugiej połowie skutecznością błysnął Adam Buksa, który zanotował klasycznego hat-tricka.

Trener San Marino niewzruszony golem dla swojej drużyny

Tak niespodziewany moment, jak bramka dla gospodarzy spotkania nie zadziwił nawet trenera San Marino. Tuż po strzelonym golu Franco Varrella był kompletnie niewzruszony, nie ciesząc się z, jakby nie było, historycznego momentu dla reprezentacji.

W swojej historii reprezentacja San Marino strzeliła co najmniej dwie bramki tylko trzem reprezentacjom. Po trzy trafienia notowała w pojedynkach z Belgią (46 straconych) i Liechtensteinem (sześć straconych), natomiast po dwa w meczach z Malta (trzy stracone) i właśnie Polską (40 straconych).

Po niedzielnym zwycięstwie reprezentacja Polski pozostała na drugim miejscu w tabeli grupy I w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata z 10 punktami na koncie. Biało-czerwoni mają jeden punkt przewagi nad Albanią, która wygrała w niedzielę 1:0 z Węgrami. Prowadzą Anglicy (15 punktów), z którymi zawodnicy Paulo Sousy zmierzą się na Stadionie Narodowym już w najbliższą środę.