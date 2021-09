Ten mecz trzeba wygrać! Gdzie i kiedy oglądać spotkanie Polska - San Marino? [TRANSMISJA]

Reprezentacja Polski wygrała swoje pierwsze wrześniowe spotkanie eliminacji mistrzostw świata w Katarze. Pomimo nieprzekonującej gry, Polacy pewnie wygrali 4:1 z Albanią. Bramki dla naszej drużyny zdobyli Robert Lewandowski, Adam Buksa, Grzegorz Krychowiak i Karol Linetty. Szczególnie ten pierwszy po raz kolejny zaliczył wybitny występ. Bez niego nasi kadrowicze mogli mieć spore problemy ze stworzeniem zagrożenia pod bramką rywali.

W drugim wrześniowym spotkaniu eliminacji do mistrzostw świata w Katarze reprezentacja Polski zmierzy się w Serravalle z San Marino. Teoretycznie jest to najłatwiejszy rywal w grupie, który zajmuje przedostatnie miejsce w rankingu FIFA. Jest to również rywal doskonale znany Polakom, ponieważ mierzyliśmy się z nim także w dwóch poprzednich eliminacjach do mistrzostw świata, a także w eliminacjach do mistrzostw Europy w 2004 roku.

W sumie obie reprezentacje mierzyły się ze sobą do tej pory ośmiokrotnie i za każdym razem górą byli Polacy. Bilans bramkowy tych spotkań to 33:1 na korzyść reprezentacji Polski. Ostatni raz obie drużyny zagrały również w Serravalle w 2013 roku w ramach eliminacji mistrzostw świata w Brazylii. To właśnie wtedy San Marino zdobyło jedyną bramkę w historii spotkań z Polską. Mecz zakończył się wynikiem 5:1 dla drużyny prowadzonej wtedy przez Waldemara Fornalika. Dla naszej kadry trafili Jakub Błaszczykowski, Waldemar Sobota, Adrian Mierzejewski i dwukrotnie Piotr Zieliński, a historyczną bramkę dla San Marino zdobył Alessandro Della Valle.

Eliminacje MŚ 2022. Gdzie i kiedy oglądać mecz San Marino - Polska?

Spotkanie San Marino - Polska w ramach eliminacji mistrzostw świata w Katarze odbędzie się w niedzielę 5 września na San Marino Stadium w Serravalle. Rozpoczęcie tego meczu zaplanowane jest na godzinę 20:45. Transmisję spotkania będzie można oglądać na kanałach TVP 2 i TVP Sport oraz online w aplikacji TVP Sport i na sport.tvp.pl.