Paulo Sousa punktuje problemy reprezentacji Polski. "Tutaj jest tylko Robert"

W czwartek reprezentacja Polski rozbiła Albanię 4:1, choć wcale nie zachwyciła. Już w niedzielę drużyna Paulo Sousy zmierzy się z San Marino, zaś w środę podejmie na PGE Narodowym Anglię, wicemistrzów Europy. Sousa udzielił wywiadu "Daily Mail", gdzie ocenił potencjał biało-czerwonych.

- Chcemy rywalizować z najlepszymi, ale zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy na tym samym poziomie, co Anglia. Jeśli im wypadnie jeden zawodnik, to jest dwóch-trzech innych graczy na tym samym poziomie. Tutaj jest tylko Robert. Jest duża różnica między Lewandowskim a resztą piłkarzy. Staramy się sobie z tym radzić. Robert też rozumie sytuację. Jest świetnym liderem i kocha swój kraj - powiedział Portugalczyk.

I dodał: - Lewandowski zdaje sobie sprawę, że w reprezentacji musi zrobić cztery, pięć, sześć razy więcej niż w Bayernie. Cały czas naciska, strzela gole, wchodzi w interakcje z innymi.

"Mam nadzieję, że Paulo Sousa nie rozkocha się w brzydkim wygrywaniu"

O kapitanie reprezentacji Polski wypowiedział się także selekcjoner San Marino. - Lewandowski? To nie jest człowiek, to jest cały zespół. Polska to Robert Lewandowski. Nie wyznaczę nikogo, żeby go pilnował. Będzie krył sam siebie - mówił Varrella w rozmowie z portalem TVP Sport. - Powiem panu, dlaczego. Gdybym miał wyznaczyć kogoś, kto miałby go pilnować, to musiałaby to być cała drużyna i wtedy nie moglibyśmy nawet rozegrać tego spotkania. Nie będę zatem zastanawiał się nad tym problemem, bo nie ma sposobu na rozwiązanie go. To po prostu niemożliwe - tłumaczył szkoleniowiec San Marino.

Sytuacja w tabeli

Po czterech kolejkach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata liderem grupy I z kompletem punktów jest Anglia. Polska zajmuje drugie miejsce z siedmioma punktami. Taki sam bilans mają Węgry, jednak z uwagi na mniej korzystny bilans bramkowy zajmują trzecią lokatę. San Marino zamyka tabelę z zerowym dorobkiem punktowym i bilansem goli 0:12.