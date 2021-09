Selekcjoner San Marino nawet się nie łudzi. "Lewandowski? Nikt go nie będzie pilnował"

Po zwycięstwie nad Albanią 4:1 w czwartkowy wieczór, w niedzielę reprezentacja Polski zmierzy się na wyjeździe z San Marino. Każdy inny wynik niż wysoka wygrana Biało-Czerwonych będzie w Serravalle ogromną niespodzianką. Zdają sobie sprawę o tym wszyscy, włącznie z piłkarzami i trenerami reprezentacji San Marino.

"Polska to Lewandowski. Nie wyznaczę nikogo, by go pilnował"

W meczu z San Marino należy spodziewać się zmian w składzie drużyny Paulo Sousy, ale niemal na pewno nie będą one dotyczyły najważniejszego zawodnika kadry - Roberta Lewandowskiego. Na temat napastnika Bayernu bardzo osobliwą opinię wygłosił selekcjoner rywali Franco Varrella.

- Lewandowski? To nie jest człowiek, to jest cały zespół. Polska to Robert Lewandowski. Nie wyznaczę nikogo, żeby go pilnował. Będzie krył sam siebie - mówił Varrella w rozmowie z portalem TVP Sport.

- Powiem panu, dlaczego. Gdybym miał wyznaczyć kogoś, kto miałby go pilnować, to musiałaby to być cała drużyna i wtedy nie moglibyśmy nawet rozegrać tego spotkania. Nie będę zatem zastanawiał się nad tym problemem, bo nie ma sposobu na rozwiązanie go. To po prostu niemożliwe - tłumaczył szkoleniowiec San Marino, który także nie spodziewa się sensacji w niedzielny wieczór, nawet pomimo problemów reprezentacji Polski w ostatnim spotkaniu z Albanią.

- Polska może mieć problemy defensywne, ale w starciach z zespołami, które są mniej więcej na jej poziomie. My na nim nie jesteśmy i nawet nie aspirujemy do tego, żeby stworzyć zagrożenie pod waszą bramką. Nie sądzę, by było nas na to stać. Chcemy za to dalej się rozwijać, poprawiać naszą grę - wyjaśnił Franco Varrella.

Mecz San Marino - Polska zostanie rozegrany w niedzielę 5 września o godzinie 20:45. Relacja na żywo w Sport.pl.