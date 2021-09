Burza przed meczem Polska - Anglia. "Wrogość. Jeszcze bardziej niż w Budapeszcie"

Podczas czwartkowego meczu Węgrów z Anglią (0:4) doszło do skandalicznych scen. Jak informują brytyjskie media, węgierscy kibice rasistowsko atakowali Jude'a Bellinghama i Raheema Sterlinga, a także rzucali z trybun w kierunku Anglików kubkami z piwem. Z kolei jeszcze przed meczem Węgrzy głośno wygwizdali Anglików, gdy ci uklęknęli w ramach protestu przeciwko rasizmowi. Nie zmienił tego nawet fakt, że zarówno piłkarze węgierscy, jak i ich trener, Marco Rossi, poprosili fanów o uszanowanie gestu Anglików.

REKLAMA

Zobacz wideo

- Słyszałem doniesienia o rasizmie, których nie słyszałem podczas gry. Zostało to zgłoszone. Nasz szef ochrony rozmawiał z piłkarzami i przyjął ich oświadczenie. Zajmiemy się tym we właściwych kanałach. Mam nadzieję, że ci ludzie zostali nagrani i mamy nadzieję, że zostaną potraktowani we właściwy sposób. Świat się zmienia i choć niektórzy ludzie tkwią w swoich sposobach myślenia i uprzedzeniach, w końcu staną się dinozaurami - mówił po spotkaniu selekcjoner wicemistrzów Europy, Gareth Southgate. Sprawą zajęła się także FIFA, która wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec węgierskiej federacji.

"The Telegraph": W Warszawie gwizdy mogą być jeszcze głośniejsze

W niedzielę reprezentacja Anglii podejmie na Wembley Andorę, a niedługo po tym spotkaniu uda się do Warszawy, by w środę na Stadionie Narodowym zmierzyć się z Polską. Jak się okazuje, angielscy dziennikarze jeszcze bardziej obawiają się polskich kibiców niż chuliganów z Węgier!

Akcja wstydu. Amatorzy pokonali Artura Boruca i zszokowali Polskę [WIDEO]

"Reprezentacja Anglii musi być przygotowana na jeszcze głośniejsze gwizdy niż w trakcie toksycznych scen w Budapeszcie" - napisano w artykule, w którym zapowiedziano "wrogość wobec antyrasistowskiego gestu" angielskich piłkarzy.

Dziennikarze "The Telegraph" przypomnieli także słowa byłego prezesa PZPN i obecnego wiceprezydenta UEFA, Zbigniewa Bońka, który przed marcowym spotkaniem na Wembley w programie Sport.pl "Sekcja Piłkarska" negatywnie wypowiedział się na temat gestu Anglików.

- Ja jestem absolutnie przeciwko takim akcjom. To jest bowiem populizm, bo za tym nic nie idzie. Piłkarze czasem klękną, a jakby się niektórych z nich spytać, dlaczego klęczą, to nawet by nie wiedzieli - stwierdził wówczas Boniek.

Mecz Polska - Anglia zostanie rozegrany w środę 8 września o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Relacja na żywo na Sport.pl.