Akcja wstydu. Amatorzy pokonali Artura Boruca i zszokowali Polskę [WIDEO]

Reprezentacja Polski w niedzielę zmierzy się z San Marino w meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata w Katarze. Polacy mają dosyć bogatą historię spotkań z tym rywalem. W eliminacjach do mistrzostw świata i Europy obie drużyny spotkały się ośmiokrotnie. Oczywiście, wszystkie spotkania wygrali Polacy, a ich bilans bramkowy to 33-1.

Ta jedynka może polskich kibiców kłuć w oczy. Polacy stracili jedyną bramkę z San Marino w ostatnim jak do tej pory meczu obu zespołów. To było 10 września 2013 roku podczas eliminacji do mundialu w Brazylii. Mecz odbył się w Serravalle i zaczął się dobrze dla Polaków, bo w 10. minucie gola strzelił wówczas jeszcze zawodnik Udinese, 19-letni Piotr Zieliński.

Historyczny gol. Amatorzy pokonali Artura Boruca

Historyczna chwila nastąpiła w 22. minucie. Rzut wolny dla San Marino na skrzydle zaowocował celnym dośrodkowaniem w pole karne i świetnym uderzeniem głową legendy reprezentacji Alessandro Della Valle. Artur Boruc pofrunął w kierunku piłki, ale był bezradny. To był pierwszy i jak do tej pory jedyny gol stracony przez Polskę w meczu z San Marino. Dodajmy, że blisko tego było już w 2008 roku. Tego samego dnia na tym samym stadionie San Marino miało rzut karny, ale strzał Andy'ego Selvy obronił Łukasz Fabiański.

Polacy stracili gola, ale na szczęście nie pozwolili sobie na nerwówkę i szybko dali do zrozumienia, że ta bramka nie będzie miała znaczenia dla końcowego rozstrzygnięcia. Już w 23. minucie gol Jakuba Błaszczykowskiego dał Polsce prowadzenie. Kolejne gole strzelali Waldemar Sobota, ponownie Piotr Zieliński i Adrian Mierzejewski. Na zawsze jednak w pamięci polskich kibiców ten mecz będzie kojarzył się ze straconym golem. Był on też szeroko komentowany w mediach. Rzecz jasna dostało się piłkarzom, którzy zawodzili podczas eliminacji do mundialu.

Spośród piłkarzy, którzy grali w tamtym spotkaniu w obecnej kadrze znajduje się tylko jeden zawodnik, który może wystąpić w niedzielę – jest to Grzegorz Krychowiak. W meczu z 2013 roku grali także Piotr Zieliński, który zdobył dwa gole, a także Mateusz Klich. Całe spotkanie na ławce rezerwowych spędził Wojciech Szczęsny.