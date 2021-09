Komentatorzy oszaleli po akcji Lewandowskiego. Tak zareagowali na jego popis [WIDEO]

Reprezentacja Polski w czwartek pokonała Albanię 4:1 i awansowała na drugie miejsce w grupie I eliminacji do mistrzostw świata w Katarze. Mecz na Stadionie Narodowym komentowali w Telewizji Polskiej Mateusz Borek i Kazimierz Węgrzyn. Kamera TVP zarejestrowała reakcje obu komentatorów na boiskowe wydarzenia.

Najwięcej emocji u Borka i Węgrzyna wywołała oczywiście niesamowita akcja indywidualna Roberta Lewandowskiego, która przyniosła bramkę na 3:1 autorstwa Grzegorza Krychowiaka. - Jak ta maszyna Robert Lewandowski pracuje? Co on tutaj zrobił? - emocjonował się Mateusz Borek. - Czy można było to zrobić lepiej? To co teraz zrobił, jest niewyobrażalne! - dodawał Kazimierz Węgrzyn.

Szczególnie przy straconej bramce na 1:1 nie brakowało też gorzkich słów pod adresem reprezentacji. - Za prosto, zdecydowanie za prosto! Mamy problem w środkowej strefie boiska - analizował Węgrzyn. - Nie gramy dobrze - przyznawał na finiszu pierwszej połowy Borek.

W kolejnych wrześniowych meczach reprezentacja Polski zmierzy się na wyjeździe z San Marino (5 września) i na Stadionie Narodowym z Anglią (8 września). Oba te mecze skomentuje Jacek Laskowski. Przy okazji spotkania z San Marino towarzyszył mu będzie Marcin Żewłakow, a na meczu z Anglią Robert Podoliński.