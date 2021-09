Zbigniew Boniek zaapelował do kibiców po meczu z Albanią! "Ludzie"

Reprezentacja Polski wygrała swoje pierwsze wrześniowe spotkanie eliminacji mistrzostw świata w Katarze. Pomimo nieprzekonującej gry Polacy pewnie wygrali 4:1 z Albanią. Bramki dla naszej drużyny zdobyli Robert Lewandowski, Adam Buksa, Grzegorz Krychowiak i Karol Linetty. Szczególnie ten pierwszy po raz kolejny zanotował wybitny występ. Bez niego nasi kadrowicze mogli mieć spore problemy ze stworzeniem zagrożenia pod bramką rywali.

Zbigniew Boniek zaapelował do polskich kibiców

Styl gry reprezentacji Polski nie był idealny, więc w mediach społecznościowych trwa zażarta dyskusja nt. poziomu polskiej kadry. Zbigniew Boniek, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej postanowił zaapelować do kibiców za pośrednictwem Twittera. - Ludzie trochę uśmiechu, pogody ducha. Tu wszyscy wszystkich pouczają, a jak już na czymś się nie znamy to udajemy nauczyciela - napisał na swoim profilu.

Po wygranej nad Albanią nasza reprezentacja awansowała na drugie miejsce w grupie I. Mamy tyle samo punktów, co trzecie Węgry (siedem). Prowadzi Anglia z 12 punktami. W niedziele kolejne mecze eliminacyjne. Polacy zmierzą się z San Marino, Anglia z Andorą, a Albania z Węgrami. Dla naszych losów szczególnie ważne będzie to ostatnie spotkanie. Na mistrzostwa świata awansują tylko zwycięzcy grupy i najlepsze drużyny z baraży, do których dostaną się drugie zespoły z każdej z grup.