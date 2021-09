"Chłopiec w ciąży. Przyjechał prosto z wakacji". Brazylijczycy kpią z Neymara po meczu z Chile

Zespół Tite skromnie pokonał Chile na wyjeździe po bramce pomocnika Flamengo, Evertona Ribeiro z 64. minuty i odniósł siódme z rzędu zwycięstwo w eliminacjach MŚ.

Brazylia powinna to spotkanie wygrać wyżej, ale w pierwszej połowie fatalnie przestrzelił Neymar, będąc sam na sam z bramkarzem Chile, a w drugiej trafił prosto w Claudio Bravo, na szczęście dla Canarinhos skuteczną dobitką popisał się Everton Ribeiro. W doliczonym czasie Neymar został ukarany żółtą kartką za niesportowe zachowanie, gdy miał pretensje do jednego z rywali za rzekomy faul na nim.

Brazylijczycy zirytowani słabym występem Neymara z Chile. "Z takim brzuchem naprawdę ciężko jest biegać"

Po meczu brazylijska prasa wiele miejsca poświęciła Neymarowi, na którego spadła ogromna fala krytyki. Piłkarzowi PSG wypominano, że będąc na wakacjach bardzo zaniedbał swoją formą fizyczną. Kibice w mediach społecznościowych wstawiali zdjęcia z meczu Brazylijczyka z Chile i wyglądał na nich, jakby miał do zrzucenia kilka kg. "Chłopiec w ciąży", "Rozumiem, dlaczego nasz zawodnik tak prezentuje się dzisiaj. Z takim brzuchem naprawdę ciężko jest biegać", "Neymar wypił dwie cole, 5 litrów Brahmy, wypalił dwa cygara i zjadł porcję chipsów ziemniaczanych z serem i boczkiem" - to tylko niektóre z prześmiewczych komentarzy kibiców na Twitterze o Neymarze.

Bezlitosne komentarze nt. Neymara. "Najgorszy mecz w reprezentacji. Przyjechał prosto z wakacji"

Zirytowani grą Neymara byli również brazylijscy dziennikarze. Wielu z nich uważało, że piłkarz powinien zostać zdjęty przez Tite z boiska w trakcie trwania meczu, a nie być trzymanym na nim do końcowego gwizdka.

- Tite jest zakładnikiem Neymara i nigdy go nie zdejmuje. Zrobi to tylko wtedy, gdy Neymar będzie musiał opuścić boisko na noszach. Jest traktowany na trochę innych zasadach niż wszyscy pozostali, ponieważ to jedyna supergwiazda, ale nie powinno tak być. To jest śmieszne. Po co trzymać go na murawie przez 90 minut? Myślę, że to był najgorszy mecz Neymara w koszulce reprezentacji narodowej. Wyraźnie jest bez formy. Ma nadwagę, jest niezdolny do gry. Wygląda na to, że przyjechał prosto z wakacji - grzmiał Renato Mauricio Prado, dziennikarz UOL Esporte.

W niedzielę 5 września Brazylia zagra u siebie z Argentyną, a 10 września zmierzy się z Peru. Po siedmiu rozegranych spotkaniach Brazylia jest liderem tabeli el. MŚ 2022 z kompletem 21 punktów i wyprzedza drugą Argentynę o sześć punktów. Trzecie miejsce zajmuje Ekwador - 12 punktów.