Tak wygląda sytuacja w tabeli el. MŚ 2022 po meczu Polski i Węgry - Anglia

Trwają eliminacje mistrzostw świata 2022 w Katarze. Wrześniową serie meczów Polacy zaczęli udanie, od zwycięstwa 4:1 nad Albanią u siebie. Trzy punkty zdobyte w tym spotkaniu znacznie poprawiły sytuację reprezentacji Polski w tabeli grupy I.

Spotkanie z Albanią rozpoczęło się od trafienia Roberta Lewandowskiego w 12. minucie spotkania. Choć wydawało się, że pierwszy gol pozwoli Polakom złapać wiatr w żagle, to przez większość pierwszej części gry przeważali Albańczycy, którzy wyrównali w 25. minucie spotkania. Gola dla gości strzelił napastnik Konyasporu Sokol Cikalleshi. Choć niewiele na to wskazywało, w 44. minucie Polska ponownie objęła prowadzenia po ładnym uderzeniu Adama Buksy. Zawodnik grający na co dzień w MLS debiutował w tym meczu w kadrze. W drugiej części gry zespół Paulo Sousy grał lepiej i kontrolował przebieg gry. W 54. minucie indywidualnym rajdem popisał się Robert Lewandowski, który wyłożył Grzegorzowi Krychowiakowi piłkę do pustej bramki, a ten strzelił na 3:1. W końcówce meczu wyniku ustalił Karol Linetty.

Eliminacje mistrzostw świata 2022. Polska na drugim miejscu w tabeli!

Wygrana z Albanią może okazać się kluczowa dla losów eliminacji. Po słabym początku reprezentacja Polski ma na koncie siedem punktów zdobytych w czterech spotkaniach. Wcześniej Polska przegrała 1:3 z Anglią, zremisowała 3:3 z Węgrami i wygrała 3:0 z Albanią.

Dzięki zwycięstwu Polacy awansowali na drugie miejsce w grupie. W czwartek o tej samej porze rozgrywane były inne spotkania grupy I. Z perspektywy polskiego kibica najbardziej interesujący był mecz pomiędzy Anglią a Węgrami rozgrywany na Wembley. W nim podopieczni Garetha Southgate'a nie pozostawili złudzeń rywali i wygrali 4:0 po golach Sterlinga, Kane'a, Maguire'a oraz Rice'a. W meczu outsiderów Andora wygrała 2:0 z San Marino.

Zwycięstwo Anglików to korzystny wynik dla reprezentacji Polski, która awansowała na drugie miejsce w grupie, które daje awans do baraży. Choć Polska i Węgry mają na koncie po tyle samo punktów, ale zespół Sousy ma korzystniejszy bilans bramkowy.

Tabela grupy I el. MŚ 2022 po czterech kolejkach:

Anglia - 12 punktów, bilans bramkowy: 12:1 Polska - 7 punktów, bilans bramkowy: 11:6 Węgry - 7 punktów, bilans bramkowy: 10:8 Albania - 6 punktów, bilans bramkowy: 4:5 Andora - 3 punkty, bilans bramkowy: 3:8 San Marino - 0 punktów, bilans bramkowy: 0:12

Kolejne mecze: