Debiutant w reprezentacji Polski strzelił gola! [WIDEO]

Reprezentacja Polski nie rozpoczęła najlepiej eliminacji do mistrzostw świata w Katarze. Po marcowych meczach biało-czerwoni zajmowali czwarte miejsce w tabeli grupy I z czteroma punktami. Polacy zremisowali 3:3 z Węgrami, wygrali 3:0 z Andorą i przegrali 1:2 z reprezentacją Anglii. W przypadku wygranej z Albanią kadra prowadzona przez Paulo Sousa może zbliżyć się do Węgrów.

Reprezentacja Polski schodzi na przerwę z wynikiem 2:1. Polska znów na prowadzeniu, tym razem dzięki Adamowi Buksie

Kadra prowadzona przez Paulo Sousę starała się jak najszybciej wykorzystać fakt, że ich rywale grają wysoko ustawioną defensywą. Dodatkowo aż trzech piłkarzy Albanii szybko złapało po żółtej kartce. W 12. minucie Polska miała stały fragment, który wykorzystał Robert Lewandowski po uderzeniu głową. Wcześniej piłkę w pole karne dośrodkował Jakub Moder, a podanie przedłużył Kamil Glik.

Trzynaście minut później stan meczu wyrównał się za sprawą uderzenia Sokola Cikalleshiego. Do 45. minuty większe zagrożenie stwarzali Albańczycy, który wykorzystywali nieporadność biało-czerwonych w drugiej linii. Pod sam koniec pierwszej połowy Przemysław Frankowski dośrodkował piłkę w pole karne, a Adam Buksa ją skontrował głową na 11. metrze. Co prawda odbiła się ona od słupka, natomiast ostatecznie wpadła do siatki, dzięki czemu napastnik New England Revolution mógł się cieszyć z trafienia w debiucie w narodowych barwach.

Drugą połowę meczu Polska - Albania można obejrzeć w TVP 1, TVP Sport, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Relacja na żywo trwa w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.