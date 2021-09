Paulo Sousa skreślił piłkarza przed meczem Polska - Albania! Tylko trybuny

W najbliższych dniach biało-czerwoni rozegrają trzy bardzo ważne spotkania w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata w Katarze. Pierwsze z tych spotkań przeciwko Albanii na Stadionie Narodowym jest jednym z tych, w których Polacy nie mogą sobie pozwolić na jakąkolwiek wpadkę i wywalczyć trzy punkty.

Paulo Sousa ze sporym bólem głowy co do składu

Już na kilka dni przed spotkaniem było jasne, że Paulo Sousa będzie miał spory ból głowy z ustaleniem wyjściowej jedenastki. Wszystko za sprawą licznych kontuzji w drużynie, które wykluczyły ze zgrupowania między innymi Krzysztofa Piątka, Kacpra Kozłowskiego, Dawida Kownackiego czy Sebastiana Szymańskiego.

Mimo to Paulo Sousa przed pojedynkiem z Albanią miał do dyspozycji 24 zdrowych zawodników, których selekcjoner mógł desygnować do gry. W meczach eliminacyjnych jednak może zgłosić tylko 23 graczy, dlatego Portugalczyk musiał skreślić jednego z piłkarzy.

Nicola Zalewski poza kadrą na mecz z Albanią

"Przegląd Sportowy" poinformował, że eliminacyjne spotkanie przeciwko Albanii z wysokości trybun obejrzy Nicola Zalewski. Decyzja Paulo Sousy ma w konsekwencji spowodować, że 19-latek będzie musiał poczekać na swój debiut w dorosłej reprezentacji Polski. Z drugiej strony dziennikarze twierdzą, że szansę w wyjściowym składzie może otrzymać Adam Buksa.

Spotkanie w ramach eliminacji do mistrzostw świata w Katarze pomiędzy Polską i Albanią rozpocznie się w czwartek 2 września o godzinie 20:45. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 i TVP Sport. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.