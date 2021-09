Polska - Albania w el. MŚ 2022. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Paulo Sousa powołał 26 zawodników na wrześniowe mecze z Albanią, San Marino oraz Anglią w ramach eliminacji do mistrzostw świata w Katarze. Ze względu na urazy na zgrupowanie nie przyjechał Sebastian Szymański, Dawid Kownacki, Kacper Kozłowski oraz Krzysztof Piątek. Dodatkowo z powodu zakażenia koronawirusem na kadrze nie pojawił się Mateusz Klich.

Selekcjoner reprezentacji Polski w ich miejsce dowołał Jakuba Kamińskiego, Bartosza Slisza, Damiana Szymańskiego oraz Kamila Piątkowskiego.

El. MŚ 2022. Jakub Kamiński z wielkimi szansami na debiut w reprezentacji Polski

Na pierwszej konferencji prasowej podczas zgrupowania Paulo Sousa potwierdził, że podstawowym bramkarzem biało-czerwonych pozostanie Wojciech Szczęsny, a na jego radarze nie znajduje się Rafał Gikiewicz z Augsburga. Podczas środowej konferencji Portugalczyk zapowiedział, że w podstawowym składzie w meczu z Albanią wystąpi Kamil Glik.

Paulo Sousa wypowiedział się również na temat Jakuba Kamińskiego oraz Nicoli Zalewskiego. Jego zdaniem Kamiński jest bliżej debiutu w reprezentacji Polski. "Kamiński jest gotowy, by niedługo wystąpić w reprezentacji. Nie wyjdzie w podstawowym składzie, ale może mieć szansę na wejście z ławki. Nicola jest za to bardzo nieśmiały, to jego pierwsze chwile w tej kadrze. Ma wielkie umiejętności, chcę mu pomóc i go wspierać" - powiedział.

El. MŚ 2022. Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska - Albania?

Reprezentacja Polski zagra z Albanią w czwartek 2 września o godzinie 20:45. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna do obejrzenia w TVP 1, TVP Sport, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.