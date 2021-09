Paulo Sousa zdradza nazwisko drugiego pewniaka do miejsca w składzie. "Sto procent"

Paulo Sousa już wcześniej zdradził, że podstawowym bramkarzem reprezentacji Polski pozostanie Wojciech Szczęsny, który jest dla niego "kluczowym piłkarzem". Na środowej konferencji został zapytany o to, czy Kamil Glik - który również był obecny na konferencji prasowej - zagra w podstawowym składzie. I Portugalczyk nie pozostawił żadnych wątpliwości, mówiąc, że zobaczymy Glika od pierwszej minuty "na sto procent". To oznacza, że jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, znamy już dwóch piłkarzy, którzy na pewno zagrają z Albanią.

Paulo Sousa o Kamińskim i Zalewskim

Oprócz tego Sousa wypowiedział się również na temat dwóch młodych zawodników powołanych do kadry, czyli Nikoli Zalewskiego (AS Roma) oraz Jakuba Kamińskiego (Lech Poznań). - Kamiński jest gotowy, by niedługo wystąpić w reprezentacji. Nie wyjdzie w podstawowym składzie, ale może mieć szansę na wejście z ławki. Nicola jest za to bardzo nieśmiały, to jego pierwsze chwile w tej kadrze. Ma wielkie umiejętności, chcę mu pomóc i go wspierać. Pomoże nam w niedalekiej przyszłości i może dostanie szanse w kolejnych meczach, choć wątpię, by nastąpiło to już w czwartek.

Z konferencji prasowej dowiedzieliśmy się również, że na mecz z Albanią sprzedano około 30 tysięcy biletów, za to na mecz z Anglią wyprzedano wszystkie bilety - co oznacza, że na trybunach zobaczymy około 58 tys. kibiców.

W trzech wrześniowych meczach eliminacji MŚ 2022 Polska zagra kolejno z Albanią (czwartek, w Warszawie), San Marino (niedziela, wyjazd) oraz z Anglią (środa, dom). Wszystkie mecze rozpoczną się o 20:45. Po trzech kolejkach liderem jest Anglia (9 pkt), która wyprzedza Węgry (7 pkt), Albanię (6 pkt) oraz Polskę (4 pkt). Na dnie tabeli znajdują się Andora oraz San Marino (po 0 pkt). Na MŚ 2022 pojedzie jedynie zwycięzca grupy, druga drużyna zagra w barażach.