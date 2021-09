Sytuacja w "polskiej grupie" przed wrześniowymi meczami el. MŚ 2022

Przed podopiecznymi Paulo Sousy niezwykle istotne trzy mecze, które mogą sporo zamieszać w tabeli grupy I. Najpierw biało-czerwoni zmierzą się u siebie z Albanią, następnie zagrają na wyjeździe z San Marino, a na koniec spróbują zrewanżować się Anglii za porażkę na Wembley. Jak wygląda sytuacja w "polskiej grupie" po trzech kolejkach?

Wyniki pierwszych meczów w el. MŚ

Pierwsze eliminacyjne mecze odbyły się 25 marca 2021 roku. Reprezentacja Anglii rozbiła wówczas 5:0 San Marino, Polska zremisowała na wyjeździe 3:3 z Węgrami, natomiast Albania pokonała na wyjeździe Andorę 1:0. Trzy dni później Anglicy zanotowali drugie zwycięstwo, pokonując 2:0 Albanię. Po raz pierwszy ze zwycięstw cieszyli się z kolei Polacy i Węgrzy, którzy wygrywali odpowiednio 3:0 z Andorą i 3:0 z San Marino.

Ostatniego dnia marca odbyła się trzecia eliminacyjna kolejka. Późniejsi wicemistrzowie Europy pokonali Polskę 2:1, utrzymując pozycję lidera tabeli grupy I, natomiast Węgrzy pokonali 4:1 Andorę, przesuwając się na drugą lokatę. Albania również odniosła swoje drugie zwycięstwo, pokonując 2:0 San Marino.

El. MŚ, grupa I - tabela i terminarz wrześniowych meczów

Po trzech kolejkach eliminacji w grupie I prowadzi Anglia z kompletem punktów i zwycięstw. Za jej plecami znajdują się Węgrzy z siedmioma punktami, a następnie Albania z sześcioma oczkami na koncie. Czwarte miejsce zajmuje reprezentacja Polski, która w trzech meczach zdobyła cztery punkty. To właśnie te trzy ekipy będą prawdopodobnie walczyć o drugie miejsce w grupie, które da awans do baraży. Zajęcie pierwszego miejsca w grupie premiowane bezpośrednią kwalifikacją do turnieju finałowego.

Tabela grupy I po trzech kolejkach:

Anglia - 3 mecze - 3 zwycięstwa - 9 punktów - bramki: 9:1 Węgry - 3 mecze - 2 zwycięstwa, 1 remis - 7 punktów, bramki: 10:4 Albania - 3 mecze - 2 zwycięstwa, 1 porażka - 6 punktów, bramki 3:2 Polska - 3 mecze - 1 zwycięstwo, 1 remis, 1 porażka - 4 punkty - bramki: 7:5 Andora - 3 mecze - 3 porażki - 0 punktów - bramki: 1:8 San Marino - 3 mecze - 3 porażki - 0 punktów - bramki: 0:10

Terminarz wrześniowych meczów w grupie I: