Nowe informacje ws. kontuzji Krychowiaka! Są wyniki badań

Prawdziwa plaga kontuzji dotknęła reprezentację Polski przed wrześniowymi spotkaniami eliminacji mistrzostw świata w Katarze. Z powodu urazów udziału w zgrupowaniu nie wezmą Krzysztof Piątek, Kacper Kozłowski, Dawid Kownacki i Sebastian Szymański. Z gry wypadł także Mateusz Klich, który po raz kolejny otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. W ich miejsce na zgrupowaniu znaleźli się Jakub Kamiński z Lecha Poznań, Kamil Piątkowski z Salzburga, Bartosz Slisz z Legii Warszawa oraz Damian Szymański z AEK Ateny.

Złych wiadomości dla reprezentacji Polski mogło być jeszcze więcej. W poniedziałek z drużyną nie trenował Grzegorz Krychowiak, który narzekał na uraz kolana. Pojawiły się więc wątpliwości co do jego szans na występy w najbliższych spotkaniach eliminacyjnych. Byłby to prawdziwy dramat dla Paulo Sousy, gdyby z gry wypadł mu kolejny zawodnik środka pola.

Na szczęście dla selekcjonera według informacji uzyskanych przez portal Onet uraz Krychowiaka okazał się nie być groźny i nie przeszkodzi pomocnikowi w występach w najbliższych meczach reprezentacji. Potwierdziły to przeprowadzone w poniedziałek badania, w trakcie których zawodnikowi Krasnodaru ściągnięto wodę z kolana. Pomogło mu to na tyle, że nie odczuwa już żadnego dyskomfortu i we wtorek trenował normalnie z drużyną.

Pierwsze z wrześniowych spotkań eliminacyjnych reprezentacja Polski rozegra już w czwartek 2 września. Nasi kadrowicze zmierzą się wtedy na Stadionie Narodowym w Warszawie z Albanią. Następnie na wyjeździe zagrają z San Marino, a na koniec zgrupowania wrócą do Warszawy na pojedynek z Anglią.