Robert Lewandowski wlewa optymizm. "Czuję, że ten moment jest blisko"

W poniedziałek rozpoczęło się pierwsze po mistrzostwach Europy zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego piłkarze Paulo Sousy rozegrają mecze eliminacji mistrzostw świata Katar 2022 z Albanią, San Marino i Anglią. Wszyscy kadrowicze pojawili się w hotelu wczesnym popołudniem i już pierwszego dnia odbyli taktyczny trening. To nietypowe, bo zazwyczaj pierwsze zajęcia podczas zgrupowania były regeneracyjne. Sousa nie ma jednak czasu do stracenia. Kontuzji jest dużo, z kadry w ostatniej chwili wypadło pięciu piłkarzy - Kacper Kozłowski, Krzysztof Piątek, Sebastian Szymański, Dawid Kownacki i Mateusz Klich, więc selekcjoner musi wdrażać zastępców.

REKLAMA

Właśnie o problemach kadrowych, ale też krytyce Wojciecha Szczęsnego, wnioskach po Euro i współpracy z Paulo Sousą mówił we wtorek na konferencji prasowej Robert Lewandowski, kapitan kadry.

Zobacz wideo "Paulo Sousa musi szyć, bo wciąż ma pecha do kontuzjowanych piłkarzy"

O osłabieniach i kontuzjach:

- Jeśli weźmiemy pod uwagę naszą całą kadrę, to jesteśmy osłabieni. Ale wierzę, że ci, którzy wyjdą na boisko, wezmą odpowiedzialność za drużynę. Dalej mamy zawodników, którzy mogą być ważni na boisku i poza nim. Nie możemy się bać, bo to pierwszy krok do przegranej. Mamy młodych, ale niebojących się piłkarzy. To ważne, że są chętni do bycia istotnymi postaciami tej kadry. Futbol polega na wykorzystywaniu okazji. Czasami ktoś jest za plecami, wchodzi i wykorzystuje swoją szansę.

O współpracy z Paulo Sousą:

- Dla nas nie ma żadnych spekulacji o niepewnej posadzie selekcjonera, skupiamy się na treningu. Mamy trenera i nie myślimy o tym, co może się stać. Razem chcemy iść w jednym kierunku i razem wygrywać mecze. Nadal wierzę w tę drużynę, że zaskoczy to, czego brakowało na Euro. Patrzę na nasze tracone bramki i zastanawiam się, jak to mogło się stać. Czasami jednak wystarczy moment i wszystko zatrybi. Może się tak stać już podczas tego zgrupowania, wierzę w to. Czekam na ten moment, aż to zacznie wszystko bardzo dobrze funkcjonować, bo jesteśmy naprawdę blisko. Czas gra na naszą korzyść. Czuję to.

O przetrwaniu porażki na Euro:

- Pierwsze spotkanie, na którym rozmawialiśmy o tym, co się stało podczas turnieju, było tuż po ostatnim meczu. Wtedy analizowaliśmy, rozmawialiśmy, co było źle, dlaczego tak traciliśmy bramki. Na tym zgrupowaniu skończyliśmy temat Euro i skupiamy się na eliminacjach. Wiemy, jakie błędy popełnialiśmy, od nas zależy, jak szybko je wyeliminujemy, żeby dobrze wyglądać nie tylko w teorii, ale w praktyce. Na boisku czuć, że to zmierza w dobym kierunku.

Paulo Sousa znów wybrał bramkarza numer jeden w kadrze! Jasna deklaracja

O krytyce Wojciecha Szczęsnego:

- Wojtek Szczęsny zawsze będzie miał wsparcie ode mnie i od wszystkich w tej reprezentacji. Wojtka mało jest w mediach, rzadko się udziela, więc może dlatego łatwiej go atakować, bo wiadomo, że nie odpowie. W każdym zawodzie zdarzają się gorsze chwile. To zupełnie normalne, że czasami zagra się słabszy mecz. Wojtek jest jednak bardzo mocny mentalnie, więc sobie z tym poradzi i myślę, że w tych meczach zobaczymy jego najlepszą wersję.

O meczu z Albanią:

- Na pewno będziemy musieli być cierpliwi, bo ten rywal bardzo dobrze broni i czeka na wyprowadzenie kontry. To taki włoski styl grania. Nie będziemy mieli dużo miejsca, szczególnie my - zawodnicy ofensywni - więc trzeba będzie szukać okazji. Zdaję sobie sprawę, jak moje wsparcie, mój ruch i pozycja na boisku może pomóc kolegom.

O meczu z San Marino:

- Debiutowałem w kadrze właśnie z tym rywalem, więc jak wejdę na boisko, pewnie wrócę wspomnieniami do tego, jak to się w reprezentacji zaczęło. Musimy jednak porozmawiać z trenerem co do liczby minut, które spędzę na boisku. Można różnie traktować ten mecz, ale ja zawsze, gdy jestem na boisku, daję z siebie wszystko. Człowiek męczy się na boisku dopiero po godzinie, więc najważniejsze będzie ustalenie wymiaru czasowego, w jakim zagram. Wpływ na to pewnie będzie miała intensywność meczu z Albanią.

O meczu z Anglią:

- Bardzo ważne spotkanie. Wierzę, że przystąpimy do niego z sześcioma punktami i zagramy dobry mecz. Ale przygotowanie do Anglii zacznie się po meczach z Albanią i San Marino. Grając u siebie z silniejszymi przeciwnikami niejednokrotnie stwarzaliśmy okazje i byliśmy groźni. Czeka nas analiza Anglików, po niej będziemy wiedzieć, jak zagrać, żeby sobie z nimi poradzić. W eliminacjach styl nie ma znaczenia, liczą się punkty.

O tym, czy założyłby opaskę kapitańską w kolorach tęczy:

- Słyszałem, że po meczu Manuela Neuera, który wystąpił z taką opaską podczas Euro, były jakieś ale. Ja nie miałbym z tym problemu. Każdy z nas jest człowiekiem, każdy z nas ma emocje, każdy z nas jest osobą, którą warto wspierać.

Robert Lewandowski dostał pytanie o tęczową opaskę. Jednoznaczna deklaracja kapitana

O swoim wieku:

- 33 lata? Dla mnie to są tylko liczby, patrzę na swoje badania i mam najlepsze wyniki w życiu.

O nowej murawie na Stadionie Narodowym:

- Jesteśmy przygotowani na ciężkie warunki, choć nie wiem, jakie dokładnie będą, bo jeszcze nie byłem na stadionie. Mamy doświadczenie, jak grać na dobrych i słabszych murawach.

Przed reprezentacją Polski ważne mecze eliminacyjne

Reprezentacja Polski już w czwartek o 20:45 zagra na Stadionie Narodowym w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze z Albanią. To będzie pierwszy mecz kadry po Euro 2020 i czwarte spotkanie w eliminacjach do mundialu. Polska zajmuje aktualnie czwarte miejsce z dorobkiem czterech punktów po trzech meczach (3:3 z Węgrami, 3:0 z Andorą i 1:2 z Anglią).

Po meczu z Albanią Polaków czekają jeszcze dwa spotkania. W niedzielę 5 września zagrają na wyjeździe z San Marino, a w środę 8 września podejmą Anglię. Relacje na żywo z tych meczów na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.