Są wyniki badań! Nowe informacje ws. stanu zdrowia Grzegorza Krychowiaka

Tuż przed rozpoczęciem zgrupowania reprezentacji Polski doszło do zmian wśród powołanych. Wypadli Krzysztof Piątek, Kacper Kozłowski, Dawid Kownacki i Sebastian Szymański oraz Mateusz Klich, a w ich miejsce dojadą Jakub Kamiński z Lecha Poznań, Kamil Piątkowski z Salzburga, Bartosz Slisz z Legii Warszawa oraz Damian Szymański z AEK Ateny.

Złych wiadomości dla Paulo Sousy przed wrześniowymi spotkaniami mogło być jednak jeszcze więcej. Na kłopoty zdrowotne podczas poniedziałkowego treningu zaczął narzekać Grzegorz Krychowiak. Jak donosili dziennikarze obecni na zgrupowaniu reprezentacji, Krychowiak narzekał na problemy mięśniowe i nie uczestniczył w poniedziałkowym treningu z resztą zespołu.

Nowe informacje nt. Grzegorza Krychowiaka

We wtorek wszystko jednak się wyjaśniło. - Badanie nie wykazało dolegliwości. Grzegorz nie ma już również problemu z bólem i jest w pełni zdrowy. We wtorek pracował na pełnych obrotach wraz z resztą kolegów - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty Jakub Kwiatkowski, rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Grzegorz Krychowiak był jednym z najbardziej krytykowanych piłkarzy reprezentacji Polski po nieudanym Euro 2020. Grał on bardzo słabo, a na dodatek w pierwszym spotkaniu grupowym ze Słowacją otrzymał czerwoną kartkę.

Reprezentacja Polski już w czwartek o 20:45 zagra na Stadionie Narodowym w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze z Albanią. To będzie pierwszy mecz kadry po Euro 2020 i czwarte spotkanie w eliminacjach do mundialu. Polska zajmuje aktualnie czwarte miejsce z dorobkiem czterech punktów po trzech meczach (3:3 z Węgrami, 3:0 z Andorą i 1:2 z Anglią).

Po meczu z Albanią Polaków czekają jeszcze dwa spotkania. W niedzielę 5 września zagrają na wyjeździe z San Marino, a w środę 8 września podejmą Anglię. Relacje na żywo z tych meczów na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.