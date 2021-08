Robert Lewandowski broni Wojciecha Szczęsnego. "Łatwo w niego uderzyć"

Za Wojciechem Szczęsnym słaby początek sezonu. Polskiemu bramkarzowi nie wyszedł szczególnie ligowy mecz z Udinese, w którym próbował okiwać napastnika rywali, ale stracił piłkę, a późnej bramkę. W efekcie Juventus zremisował 2:2. Szczęsnego krytykowały włoskie media i kibice. Uwagi miał też trener Massimiliano Allegri, który stwierdził, że jego zespół nie powinien w trudnych sytuacjach "wstydzić się wybijania piłki w trybuny".

Szczęsny od lat jest też kwestionowany w roli podstawowego bramkarza kadry. Dotychczas wielkie turnieje naznaczały jego wpadki: czerwona kartka w Euro 2012, błąd w meczu z Senegalem w 2018 i samobójczy gol w spotkaniu ze Słowacją podczas Euro 2020. Choć co do ostatniego - zdania są podzielona. Niektórzy eksperci twierdzą, że Szczęsny nie mógł zapobiec utracie tego gola.

Dyskusja o tym, kto powinien być podstawowym bramkarzem kadry - Szczęsny czy Łukasz Fabiański - trwała przez wiele lat. Zniknęła dopiero od tego zgrupowania, bo Fabiański skończył reprezentacyjną karierę. Paulo Sousa potwierdził na poniedziałkowej konferencji prasowej, że w kwestii bramkarzy nic się nie zmieni. To znaczy, że Szczęsny wciąż będzie niepodważalnym numerem jeden. Selekcjoner miał jednak dla niego jedną wskazówkę: - Dla mnie jest to kluczowy piłkarz tej drużyny, ale musi pojawić się u niego większa koncentracja i w trakcie meczów. Nie jest to łatwe. Niektórzy piłkarze mają taką naturalną stabilność. U Wojtka musi się ona pojawić - mówił Sousa.

We wtorek w obronie Szczęsnego stanął Robert Lewandowski. - Wojtek zawsze będzie miał wsparcie ode mnie i od wszystkich w tej reprezentacji. Wojtka mało jest w mediach, rzadko się udziela, więc może dlatego łatwiej go atakować, bo wiadomo, że nie odpowie. W każdym zawodzie zdarzają się gorsze chwile. To zupełnie normalne, że czasami zagra się słabszy mecz. Wojtek jest jednak bardzo mocny mentalnie, więc sobie z tym poradzi i myślę, że w tych meczach zobaczymy jego najlepszą wersję - mówił kapitan kadry.

Reprezentację Polski czekają ważne mecze

Reprezentacja Polski już w czwartek o 20:45 zagra na Stadionie Narodowym w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze z Albanią. To będzie pierwszy mecz kadry po Euro 2020 i czwarte spotkanie w eliminacjach do mundialu. Polska zajmuje aktualnie czwarte miejsce z dorobkiem czterech punktów po trzech meczach (3:3 z Węgrami, 3:0 z Andorą i 1:2 z Anglią).

Po meczu z Albanią Polaków czekają jeszcze dwa spotkania. W niedzielę 5 września zagrają na wyjeździe z San Marino, a w środę 8 września podejmą Anglię. Relacje na żywo z tych meczów na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.