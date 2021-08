Grzegorz Krychowiak jako kolejny! Koszmaru Paulo Sousy ciąg dalszy

Tuż przed rozpoczęciem zgrupowania reprezentacji Polski doszło do zmian wśród powołanych. Wypadli Krzysztof Piątek, Kacper Kozłowski, Dawid Kownacki i Sebastian Szymański oraz Mateusz Klich, a w ich miejsce dojadą Jakub Kamiński z Lecha Poznań, Kamil Piątkowski z Salzburga, Bartosz Slisz z Legii Warszawa oraz Damian Szymański z AEK Ateny.

Kolejny problem w środku pomocy

Teraz Paulo Sousa ma kolejny problem i znów z środkowym pomocnikiem. Na kłopoty zdrowotne narzeka bowiem Grzegorz Krychowiak.

- Krychowiak z problemami mięśniowymi, nie ćwiczy. Ma zajęcia indywidualne w hotelu, przed nim rezonans magnetyczny No nie ma szczęścia trener Sousa, kontuzja za kontuzją - napisał Mateusz Ligęza, dziennikarz "Polskiego Radia" na swoim profilu na Twitterze.

Grzegorz Krychowiak był jednym z najbardziej krytykowanych piłkarzy reprezentacji Polski po nieudanym Euro 2020. Grał on bardzo słabo, a na dodatek w pierwszym spotkaniu grupowym ze Słowacją otrzymał czerwoną kartkę.

Reprezentacja Polski już w czwartek o 20:45 zagra na Stadionie Narodowym w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze z Albanią. To będzie pierwszy mecz kadry po Euro 2020 i czwarte spotkanie w eliminacjach do mundialu. Polska zajmuje aktualnie czwarte miejsce z dorobkiem czterech punktów po trzech meczach (3:3 z Węgrami, 3:0 z Andorą i 1:2 z Anglią).

Po meczu z Albanią Polaków czekają jeszcze dwa spotkania. W niedzielę 5 września zagrają na wyjeździe z San Marino, a w środę 8 września podejmą Anglię. Relacje na żywo z tych meczów na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.