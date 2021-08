Paulo Sousa reaguje! Powołał dwóch dodatkowych piłkarzy do reprezentacji Polski

Tuż przed rozpoczęciem zgrupowania reprezentacji Polski doszło do zmian wśród powołanych. Wypadli Krzysztof Piątek, Kacper Kozłowski, Dawid Kownacki i Sebastian Szymański oraz Mateusz Klich, a w ich miejsce dojadą Jakub Kamiński z Lecha Poznań i Kamil Piątkowski z Salzburga.

Paulo Sousa powołał dwóch pomocników do reprezentacji Polski

Tym samym w kadrze przed meczami eliminacji mistrzostw świata z Albanią, San Marino i Anglią jest tylko trzech zdrowych środkowych pomocników. - To spory problem, bo chciałbym wreszcie powołać najsilniejszą kadrę, a nie znów wprowadzać nowych zawodników i zapoznawać ich od początku z naszymi pomysłami. W dodatku nie jesteśmy Włochami, Niemcami, Hiszpanią czy Portugalią, że w miejsce kontuzjowanego zawodnika możemy powołać kogoś innego na podobnym poziomie - mówił Paulo Sousa.

Trener reprezentacji Polski zdecydował się zatem na powołanie jeszcze dwóch dodatkowych środkowych pomocników. Szansę dostaną Bartosz Slisz z mistrza Polski Legii Warszawa oraz Damian Szymański z greckiego AEK Ateny. Obaj jeszcze w poniedziałek mają dołączyć na zgrupowanie reprezentacji Polski.

Slisz był już na marcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski, ale mecze oglądał tylko z trybun. Natomiast Szymański ma za sobą cztery spotkania, jeszcze kadencji Jerzego Brzęczka w 2019 roku.

Reprezentacja Polski już w czwartek o 20:45 zagra na Stadionie Narodowym w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze z Albanią. To będzie pierwszy mecz kadry po Euro 2020 i czwarte spotkanie w eliminacjach do mundialu. Polska zajmuje aktualnie czwarte miejsce z dorobkiem czterech punktów po trzech meczach (3:3 z Węgrami, 3:0 z Andorą i 1:2 z Anglią).

Po meczu z Albanią Polaków czekają jeszcze dwa spotkania. W niedzielę 5 września zagrają na wyjeździe z San Marino, a w środę 8 września podejmą Anglię. Relacje na żywo z tych meczów na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.